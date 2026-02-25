Карлос Насар отново е спортист номер 1 на България!

Карлос Насар отново спечели приза за Спортист номер 1 на България!

Световният и европейски шампион във вдигането на тежести грабна статуетката за втора поредна година – за 2025 г.!

Това го поставя в елитна компания на само няколко родни спортисти, печелили два пъти подред приза! Това са предшественикът му Александър Везенков (2022, 2023 г.), Стефка Костадинова (1995, 1996), Христо Марков (1987, 1988), Петър Киров (1970, 1971), Боян Радев (1967, 1968).

Годината на Карлос Насар

През 2025 г. Карлос Насар спечели световна и европейска титла във вдигането на тежести!

Олимпийският шампион от Париж 2024 остана непобеден в официално състезание през изминалите 12 месеца.

Снимка: Getty Images

На европейското първенство в Кишинев през април той триумфира за трети път на континентален шампионат, като постави световен рекорд в изтласкването и в двубоя в категория до 96 кг.

През октомври пък Насар стана световен шампион в трета различна категория, този път до 94 кг. Той стигна до световен рекорд в движението изтласкване.

Цялата класация

1. Карлос Насар (Вдигане на тежести)

2. Александър Николов (Волейбол)

3. Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

4. Тервел Замфиров (Сноуборд)

5. Никола Цолов (Автомобилизъм)

6. Симеон Николов (Волейбол)

7. Иван Иванов (Тенис)

8. Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

9. Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

10. Александър Везенков (Баскетбол)

Снимка: bgnes

Очаквано наградата за Треньор номер 1 на 2025 г. взе италианецът Джанлоренцо Бленджини. Той изведе мъжкият национален отбор по волейбол до сребърните медали от световното първенство във Филипините! Медал, който България чакаше 55 години – от среброто през 1970 г.!

Момчетата му пък са Отбор номер 1 на 2025 г., изпреварвайки световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г.

Снимка: bgnes

Ружди Ружди, който през 2025 г. спечели шестия си златен медал от световно първенство в тласкането на гюле, отново е Спортист номер 1 с увреждания на България.

Снимка: bgnes

Специални награди имаше и за Малена Замфирова, за Радослав Янков, за Милена Тодорова, за Владимир Зографски, за Радослав Росенов, за Рами Киуан.

Снимка: bgnes

Особено емоционален момент бе връчването на трите награди за „Вечен номер 1“. Те бяха за трима спортни великани, с които си взехме вечно сбогом през 2025 г. Това са Нораир Нурикян - двукратен олимпийски шампион във вдигането на тежести, Боян Радев - двукратен олимпийски шампион в борбата, който днес щеше да навърши 84 г., както и Димитър Пенев - един от любимците на родния футбол и треньор, извел националния тим до най-големия успех в историята, а именно четвъртото място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Церемонията започна с награждаването на две спортни дами, които не успяха да вземат отличията си преди това.

Цветана Пиронкова - тенисистката, която спечели приза за номер 1 през 2020 г., официално бе наградена, тъй като тогава пандемията от коронавирус възпрепятства организирането на церемония.

Първата олимпийска шампионка на България в бокса - Стойка Кръстева, пък не можа да вземе наградата си за номер 2 през 2021 г., тъй като бе в напреднала бременност.