Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)

Без съмнения Магнус Карлсен е един от най-великите шахматисти в историята! Норвежецът има 8 световни титли и е толкова голям фактор, че преди година организаторите на световното първенство по ускорен шах направиха компромис и го пуснаха да играе по... дънки.

Карлсен обаче не прави компромиси, когато става въпрос за негови партии и за спазване на правилата.

Дори когато е достатъчно мил, за да си направи селфи.

"Може ли една снимка?"

Карлсен играеше на турнир в Карлсруе срещу Алуа Нурман от Казахстан.

Преди да започне партията, тя помоли голямата звезда за... селфи. Норвежецът се изненада, но склони.

Шахматистката извади телефон изпод масата и бързо щракна снимка, която вече е в социалните мрежи.

"Тя има телефон"

След като се щракнаха, Карлсен отиде до съдиите и бързо алармира, че съперничката му има телефон в себе си.

По правилата, шахматистите не могат да използват телефони и още по-малко да си подсказват с тях. Затова организаторите любезно помолиха казахстанката да предаде апарата си.

Очаквано Карлсен победи, но ако това беше сторила Нурман и телефонът бе открит в нея, тя щеше да е дисквалифицирана.

В социалните мрежи бързо се появиха мнения, че норвежецът е бил твърде праволинеен и е натопил ненужно противничката си, която отстрани от турнира с лекота.