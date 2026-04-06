Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)

Без съмнения Магнус Карлсен е един от най-великите шахматисти в историята! Норвежецът има 8 световни титли и е толкова голям фактор, че преди година организаторите на световното първенство по ускорен шах направиха компромис и го пуснаха да играе по... дънки.
Карлсен обаче не прави компромиси, когато става въпрос за негови партии и за спазване на правилата.
Дори когато е достатъчно мил, за да си направи селфи.
Карлсен играеше на турнир в Карлсруе срещу Алуа Нурман от Казахстан.
Преди да започне партията, тя помоли голямата звезда за... селфи. Норвежецът се изненада, но склони.
View this post on Instagram
Шахматистката извади телефон изпод масата и бързо щракна снимка, която вече е в социалните мрежи.
След като се щракнаха, Карлсен отиде до съдиите и бързо алармира, че съперничката му има телефон в себе си.
По правилата, шахматистите не могат да използват телефони и още по-малко да си подсказват с тях. Затова организаторите любезно помолиха казахстанката да предаде апарата си.
Очаквано Карлсен победи, но ако това беше сторила Нурман и телефонът бе открит в нея, тя щеше да е дисквалифицирана.
В социалните мрежи бързо се появиха мнения, че норвежецът е бил твърде праволинеен и е натопил ненужно противничката си, която отстрани от турнира с лекота.