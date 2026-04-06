Карлсен без милост! Издаде съперничка, която поиска селфи! (ВИДЕО)

Тя има телефон, прошепна Магнус Карлсен

Без съмнения Магнус Карлсен е един от най-великите шахматисти в историята! Норвежецът има 8 световни титли и е толкова голям фактор, че преди година организаторите на световното първенство по ускорен шах направиха компромис и го пуснаха да играе по... дънки. 

Карлсен обаче не прави компромиси, когато става въпрос за негови партии и за спазване на правилата. 

Дори когато е достатъчно мил, за да си направи селфи. 

"Може ли една снимка?"

Карлсен играеше на турнир в Карлсруе срещу Алуа Нурман от Казахстан. 

Преди да започне партията, тя помоли голямата звезда за... селфи. Норвежецът се изненада, но склони. 

 
 
 
Шахматистката извади телефон изпод масата и бързо щракна снимка, която вече е в социалните мрежи. 

"Тя има телефон"

След като се щракнаха, Карлсен отиде до съдиите и бързо алармира, че съперничката му има телефон в себе си. 

По правилата, шахматистите не могат да използват телефони и още по-малко да си подсказват с тях. Затова организаторите любезно помолиха казахстанката да предаде апарата си. 

Очаквано Карлсен победи, но ако това беше сторила Нурман и телефонът бе открит в нея, тя щеше да е дисквалифицирана. 

В социалните мрежи бързо се появиха мнения, че норвежецът е бил твърде праволинеен и е натопил ненужно противничката си, която отстрани от турнира с лекота.

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)
Добруджа не се предаде - удържа 2:2 с Левски!

Добруджа не се предаде - удържа 2:2 с Левски!
Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп
Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 124: Каквото посееш, това ще пожънеш!

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 124: Каквото посееш, това ще пожънеш!

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)

Балкански котки останаха без стадион. Кой е виновен? (ВИДЕО)
Откриха го: 14-годишният

Откриха го: 14-годишният "крадец" ли класира Босна и Херцеговина на световно?
Докато други се съдят, Гатузо направи обратното

Докато други се съдят, Гатузо направи обратното
