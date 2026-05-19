Арсенал направи нова крачка към първа титла в Англия от 22 години! Тимът на Микел Артета спечели последното си домакинство за сезона - 1:0 срещу вече изпадналия от Висшата лига Бърнли.

Единственото попадение за "артилеристите" в двубоя от 37-ия кръг отбеляза Кай Хаверц с глава в 37'. Голът дойде след специалитета на Арсенал - корнер, изпълнен от Букайо Сака.

Така лондончани се разписаха при ъглов удар за рекорден 18-и път през кампанията. Асистенцията пък е под №50 за Сака във Висшата лига.

Арсенал нямаше чисти положения до края на срещата. Така ако головата разлика определи шампиона, то това ще е Манчестър Сити, който гостува на хита Борнемут в своя мач от кръга и изостава на 5 точки от лидера.

Ще изпуснат ли питомното?

В последния кръг Сити приема финалиста в Лига Европа Астън Вила, който си осигури място в Шампионската лига. Арсенал пък гостува на финалиста в Лигата на конференциите Кристъл Палас.

Междувременно предпоследният Бърнли е домакин на намиращия се на дъното Уулвърхемптън. Селекцията на Майкъл Джексън се нуждае от успех, за да избегне антирекорд по брой победи в рамките на един сезон в елита.