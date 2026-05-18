bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

В Англия: Пеп Гуардиола напуска Сити след края на сезона

След 10 години начело на тима от Манчестър

В Англия: Пеп Гуардиола напуска Сити след края на сезона

Пеп Гуардиола напуска Манчестър Сити след края на сезона, пишат медиите в Англия. Според първоизточника - Дейли Мейл, домакинството на Астън Вила в неделя ще бъде последният мач за каталунския мениджър начело на "гражданите".

Решението на Гуардиола е окончателно и не зависи от това дали Сити ще отмъкне титлата под носа на Арсенал.

От клуба вече са започнали да информират спонсорите си, като планират да обявят новината официално в неделя.

За понеделник е насрочен парад с двата спечелени трофея през настоящата кампания - Карабао Къп и ФА Къп. По-значимият повод обаче ще бъде раздялата с Гуардиола, който води "небесносините" от десетилетие.

Гуардиола изведе Сити до 6 титли, триумф в Шампионската лига, 3 ФА Къп, 5 Купи на лигата, 3 Къмюнити Шийлд, една Суперкупа на УЕФА и един краен на Световното клубно първенство.

За негов заместник се спрягат екс асистентът му и бивш мениджър на Челси Енцо Мареска и клубната легенда Венсан Компани, който се наслаждава на престоя си в Байерн Мюнхен.

Тагове:

англия манчестър сити гуардиола титла медии пеп гуардиола висшата лига пеп напуска

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Салпаров пред bTV: След най-тежкия момент, дойдоха най-големите ми успехи (ВИДЕО)

Салпаров пред bTV: След най-тежкия момент, дойдоха най-големите ми успехи (ВИДЕО)
Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

Квалификациите за Шампионска лига: Какво е ясно за Левски до момента?

Истанбул - където мечтите, стават реалност (ВИДЕО)

Истанбул - където мечтите, стават реалност (ВИДЕО)
Сигурно ли е? Моуриньо се завръща начело на Реал Мадрид!

Сигурно ли е? Моуриньо се завръща начело на Реал Мадрид!
Руските гимнастички идват на европейското във Варна с химн и знаме

Руските гимнастички идват на европейското във Варна с химн и знаме

Последни новини

Арсенал направи нова крачка към титлата (ВИДЕО)

Арсенал направи нова крачка към титлата (ВИДЕО)
Салпаров пред bTV: След най-тежкия момент, дойдоха най-големите ми успехи (ВИДЕО)

Салпаров пред bTV: След най-тежкия момент, дойдоха най-големите ми успехи (ВИДЕО)
bTV ще излъчи спектакъла бенефис на Теодор Салпаров –

bTV ще излъчи спектакъла бенефис на Теодор Салпаров – "Една кариера. Една легенда." (ВИДЕО)
ЦСКА излиза във финала, за да спази традицията

ЦСКА излиза във финала, за да спази традицията
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV