В Англия: Пеп Гуардиола напуска Сити след края на сезона

Пеп Гуардиола напуска Манчестър Сити след края на сезона, пишат медиите в Англия. Според първоизточника - Дейли Мейл, домакинството на Астън Вила в неделя ще бъде последният мач за каталунския мениджър начело на "гражданите".

Решението на Гуардиола е окончателно и не зависи от това дали Сити ще отмъкне титлата под носа на Арсенал.

От клуба вече са започнали да информират спонсорите си, като планират да обявят новината официално в неделя.

За понеделник е насрочен парад с двата спечелени трофея през настоящата кампания - Карабао Къп и ФА Къп. По-значимият повод обаче ще бъде раздялата с Гуардиола, който води "небесносините" от десетилетие.

Гуардиола изведе Сити до 6 титли, триумф в Шампионската лига, 3 ФА Къп, 5 Купи на лигата, 3 Къмюнити Шийлд, една Суперкупа на УЕФА и един краен на Световното клубно първенство.

За негов заместник се спрягат екс асистентът му и бивш мениджър на Челси Енцо Мареска и клубната легенда Венсан Компани, който се наслаждава на престоя си в Байерн Мюнхен.