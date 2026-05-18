bTV ще излъчи спектакъла бенефис на Теодор Салпаров – "Една кариера. Една легенда." (ВИДЕО)

Един от най-обичаните български волейболисти – Теодор Салпаров – ще сложи край на бляскавата си кариера с грандиозен спектакъл бенефис, който зрителите на bTV ще могат да проследят на живо.

Специалното събитие, озаглавено „Една кариера. Една легенда. Бенефис на Теодор Салпаров“, ще бъде излъчено на 5 септември (събота) от 16:30 ч. пряко по bTV и на VOYО.BG.

След повече от 20 години на най-високо ниво в професионалния спорт, Салпаров ще се сбогува с феновете и любители на волейбола по начин, който обещава да остане в историята. Либерото, превърнал се в символ на всеотдайност, характер и непримиримост, винаги е бил сред любимците на публиката – а сега е готов да върне жеста със събитие, каквото България не е виждала.

Снимка: CEV

Роден на 16 август 1982 г. в Габрово, Теодор Салпаров поема по пътя на волейбола още в ранна възраст, вдъхновен от своята майка – бившата състезателка Тодорка Симеонова. Първите му стъпки в спорта са в ЦСКА, а кариерата му го отвежда до върховете на европейския и световния клубен волейбол.

Със силни изяви в Русия – с отбори като Луч Москва, Газпром Сургут, Динамо Москва и Зенит Казан – той постига едни от най-големите си успехи, включително исторически квадрупъл през 2017 г. със Зенит. В България се завръща за две титли с Нефтохимик през 2018 и 2019 г., а последните си мачове изиграва с тима на Хебър Пазарджик.

Снимка: Getty Images

Като част от златното поколение на националния отбор на България, Салпаров има ключова роля за спечелените бронзови медали от световното първенство (2006), Световната купа (2007) и европейското първенство в Турция (2009). Участник в Олимпийските игри в Пекин 2008 и Лондон 2012, той оставя трайна следа и в международния волейбол.

Сега, кариерата на "Любимец №13" ще бъде отбелязана с бенефисен шоу спектакъл, който ще събере на едно място съотборници, приятели и фенове, за да отдадат заслужена почит на един от най-големите български волейболисти.

