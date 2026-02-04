Ключът към зимните олимпийски игри: Как, какво и защо във всички дисциплини!

Два дни остават до откриването на 25-ите зимни олимпийски игри! Те ще се състоят от 6 до 22 февруари в Милано и курорта Кортина в Италия.

Предстои ни отново цял месец светът да гледа спорт, да се вълнува, да стиска палци на любимите си спортисти!

Само че зимните олимпийски игри понякога може да са сложни. Спортовете в тях не са толкова масови, а понякога са си направо сложни за разбиране.

В Милано/Кортина ще бъдат раздадени 116 комплекта медали в 16 спорта - 54 за мъже, 50 за жени и 12 смесени отборни. За тях ще се впуснат в надпревара 2900 спортисти от 92 страни, в това число представители на Ямайка, Тринидат и Тобаго, Кения, Мадагаскар, Еритрея, Бенин, Обединени Арабски Емирства.

Ето и спортовете, в които те ще се състезават, както и техните правила:

БИАТЛОН

Спортът съчетава ски бягане и стрелба с пушка. В Милано/Кортина мъжете и жените ще имат по 5 старта, както и една смесена щафета. Господата ще се състезават на класическата дистанция от 20 км (5 обиколки на трасето и 4 стрелби), спринт на 10 км (само с 2 стрелби), преследване на 12,5 км, масов старт на 15 км и щафета 4Х7,5 км. Дамите пък ще си съперничат на класическите 15 км (с 4 стрелби), спринт на 7,5 км, преследване на 10 км, масов старт на 12,5 км и щафета 4Х6 км.

В смесените щафети участват двама мъже и две жени. Всеки пост трябва да измине по 7,5 км (мъже) или 6 км (жени).

Всяка грешка в стрелбата пък носи наказателни обиколки от 150 м (в масовия старт, спринта, преследването и щафетата) или допълнителни минути към времето (при класическите дистанции).

БОБСЛЕЙ

Атрактивният спорт привлича все повече любители на адреналина. Спускането по улея с висока скорост е не само зрелищно, но и опасно.

Класирането се определя на база на финалното време. В бобслея се състезават мъже (четворки, двойки и монобоб) и жени (монобоб и двойки).

БЪРЗО ПЪРЗАЛЯНЕ С КЪНКИ

Това е един от първите спортове в програмата на зимните олимпийски игри, като присъства и в първото издание през 1924 г. Стандартната писта е с дължина 400 м. Мъжете и жените се състезават на няколко еднакви дистанции - 1000, 1500, 5000, масов старт и преследване. Дамите ще се пуснат и на 3000 м, а господата - на 10 000 м.

Участниците бягат по двама, всеки в свой собствен коридор, а съприкосновението с другия кънкьор носи дисквалификация. Излизането извън обозначената зона е разрешено, стига да не пречи на съперника. Победител е по-бързият.

КЪРЛИНГ

Отборите в интересния спорт с "камък" и "четка" са мъжки, женски и смесени.

Гранитният "камък" трябва да попадне в центъра на "дома" - концентричните кръгове в края на 44,5-метровата писта. Във всеки отбор има по четирима играчи. Обикновено всеки мач се състои от 10 „енда“ и трае средно 2 часа. Всеки играч има по 2 камъка на енд, като при хвърлянията се редуват участниците от противниковите отбори.

СПОРНИ ШЕЙНИ

Улеят за бобслей служи като арена на още един атрактивен спорт. Пързалянето със спортни шейни се практикува на олимпийски игри в няколко дисциплини - индивидуално (мъже и жени) и по двойки (мъже и смесени отбори).

Побеждава участникът или отборът с най-добро време. Скоростта, която развиват състезателите често е в порядъка на 140 км/ч.

СЕВЕРНА КОМБИНАЦИЯ

Летните олимпийски игри си имат петобой и десетобой, а зимните - северна комбинация. Този спорт включва две дисциплини - ски скок и ски бягане. Състезателите първо скачат, като на база на резултата им се раздават точки. Оценяването става въз основа на средния резултат, като всеки метър повече или по-малко добавя или отнема от 60-те точки.

На база на това класиране се определя и стартовия ред за бягането. Всяка точка по-малко се трансформира в секунди наказание и съответно по-късен старт. Победител е първият финиширал след бягането. В Милано/Кортина по традиция ще видим само мъже в този спорт.

СКЕЛЕТОН

За разлика от спускането с шейни, този път състезателите (мъже и жени) се спускат с главата напред в улея за бобслей. Много строги са правилата за теглото на състезател и шейна - максимум 115 кг заедно при мъжете и 92 кг при жените, а каските са задължителни.

На Игрите медали ще има за най-бързите при мъжете, при жените и отборно.

СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Спускане, гигантски и супергигантски слалом, слалом и комбинация са дисциплините за мъжете и жените. Спускането е най-бързата дисциплина. При нея състезателите преминават по пистата по веднъж.

Слаломите се провеждат в два манша (освен супергигантския), а по трасето има врати. Комбинацията, както подсказва и името ѝ, се провежда в също в два манша - спускане и слалом. Победителят е най-бързият по трасето. В дисциплините с 2 манша, класирането се извършва по среден резултат.

СКИ БЯГАНЕ

В Милано/Кортина стартовете за мъже и жени са изравнени - индивидуалният старт е 10 километра, скиатлонът е 20 километра, масовият старт е 50 километра и щафетата е 4 × 7,5 километра. Спринтовете са индивидуални и отборни.

При общите стартове (масов старт и скиатлон) има бонусни спринтове, които носят определени точки, влияещи на крайното класиране.

ФРИЙСТАЙЛ СКИ

Акробатика на ски. Така най-грубо може да се опише атрактивният спорт, който ще наблюдаваме в Милано/Кортина. На специални трасета с изкуствени и естествени препятствия състезателите ще опитат да направят най-атрактивното завъртане, най-продължителния скок и най-опасния елемент, за да впечатлят съдиите, които определят победителя.

Цели 15 комплекта медали ще бъдат раздадени тук - по 7 за мъжете и жените в различните стилове и един отборен в скоковете от рампа.

СКИ СКОКОВЕ

Две шанци ще са арена на състезанията по ски скокове. Малката за господата е дълга 70 м, а голямата - 90 м. За първи път дамите също ще скачат и на двете.

Крайното класиране зависи от дължината на скока и съдийската оценка за стил. За всяка шанца се определя средна дължина на скока, като състезателите получават 60 точки, ако скочат точно на такава дължина. За всеки метър повече или по-малко се добавят или отнемат точки. Оценките за стил се дават от петима съдии от различни националности, като най-силната и най-слабата оценка не се зачитат.

СНОУБОРД

5 дисциплини със сноуборд ще видим в Милано/Кортина - паралелен гигантски слалом (в който са четиримата ни български представители Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк), сноуборд крос, атрактивните халф пайп и слоуп стайл и акробатичният биг еър. В тях ще се състезават и мъже, и жени.

В различните дисциплини участниците се спускат по четирима или двама, за да определят шампиона, а в биг еъра се залага на атрактивно изпълнение и висока оценка от съдиите.

Медал ще има и в смесените отбори в сноуборд кроса.

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ

Красотата на зимните спортове е събрана на пързалката, на която фигуристите изпълняват своите съчетания. Мъжете и жените представят индивидуални програми. Двойките пък се делят на спортни и танцови.

В състезанията обикновено се изпълняват две програми - кратка и пълна. Във всяко изпълнение трябва да присъстват задължителни елементи, а класирането се прави на база средна оценка на съдиите.

ХОКЕЙ

Мъжката и женската надпревара по хокей на лед на зимните олимпийски игри със сигурност са сред най-очакваните от феновете. Отборите на пързалката са от по 6 човека, целта е като във футбола - да вкараш повече голове, отколкото да допуснеш. Редовното време се състои от три части от по 20 чисти игрови минути. Времето спира да се отчита при прекъсване на играта.

При равенство в редовното време следва продължение, като печели отборът, отбелязал първи гол, и наказателни удари, в случай че никой отбор не вкара гол в продължението.

ШОРТТРЕК

Късата писта (111 м) е в основата не само на името, но и на характеристиките на самия спорт, в който стратегията е най-важна. На кръгла къса писта се състезават и мъже, и жени.

Господата ще се борят за медали на 500, 1000, 1500 и щафета на 5000 м. Дамите са на 500, 1000, 1500 и щафета на 3000 м. На дистанцията 2000 м щафетата е смесена

Състезателите правят съответният брой обиколки, а най-бързият печели.

СКИ АЛПИНИЗЪМ

Това е най-новата дисциплина в олимпийските игри. В нея участие взимат и мъже, и жени.

Както подсказва името, ски алпинизмът съчетава изкачване на планина и спускане със ски. Победителят е този, дал най-добро време по маршрута.

В Милано/Кортина ще видим и смесена щафета.