Конър Макгрегър се завръща в октагона! Има и точна дата!

Конър Макгрегър се завръща в UFC! Бомбастичната новина обяви директорът на веригата за смесени бойни изкуства Дейна Уайт на пресконференция преди часове!

Знае се и точната дата, на която ирландецът трябва да влезе отново в октагона. Това ще се случи на 29 юни на събитието UFC 303 в Лас Вегас. Съперник на Макгрегър ще бъде Майкъл Чандлър.

Конър Макгрегър е смятан за една от най-големите звезди на смесените бойни изкуства. Той има 22 победи (19 с нокаут) и 6 загуби в актива си.

За последно Макгрегър участва в ММА битка през 2021 г. Тогава той загуби и втория си мач срещу Дъстин Порие. Всъщност лекарят спря срещата, тъй като ирландецът счупи глезена си.

35-годишният Макгрегър имаше период, в който "залиташе" и по други бойни спортове. През 2017 г. той загуби боксов мач от Флойд Мейуедър.

Ирландецът е познат и с избухливия си нрав, като често е в полицейските сводки заради невъздържано поведение, хулиганство и сбивания.

MYSTIC MAC IS BACK @TheNotoriousMMA takes on @MikeChandlerMMA at 170lbs! #UFC303 pic.twitter.com/kt3a12qM6x