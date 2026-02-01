Косата на Джарел Милър в нокаут по време на мач (ВИДЕО)

В бокса сме виждали какво ли не! От непозволени удари, през яки крошета, та чак до... отхапано ухо.
Но май за първи път ставаме свидетели на "косопад" на ринга! При това в мач между бившия претендент за световната титла в тежка категория Джарел Милър и съперникът му Кингсли Ибе.
Двамата си спретнаха тежка среща в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, която завърши с победа и загуба за Милър.
Как така? Ами боксьорът спечели мача след 2:1 съдийски гласа, но загуби... тупето си.
Във втория рунд Ибе удари толкова силно съперника си, че от главата му изхвърча залепената по-рано коса.
Шокът трая само няколко секунди, а Милър реагира спокойно - прегърна опонента си, откъсна косата и я хвърли в публиката, сякаш нищо не се е случило.
Само че този момент бързо покори целия свят! Видяха го милиони! Сред тях известни бръснари, популярни боксьори, че дори и рапърът 50 cent! Цял свят говори за него!
А обяснението на Милър добави още хумор към темата.
"Бях на гости при мама. Знам, че тя държи един шампоан в шкафа под мивката. Оказа се белина. Всичко по главата ми опада и се обадих на бръснаря ми да направи нещо", каза Милър, след като съдията вдигна ръката му високо.
"Аз съм си клоун. Не трябва да се взимаш насериозно!", каза още той.
И по този начин боксьорът реагира в социалните мрежи!
След този мач Милър има вече 27 победи (22 с нокаут) и само 1 загуба в професионалната си кариера - от Даниел Дюбоа през 2023 г.
