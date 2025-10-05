bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кошмарна контузия помрачи световното във Фьорде (ВИДЕО)

Колумбийски щангист стресна феновете

Кошмарна контузия помрачи световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия)! Себастиан Оливарес Паес (Колумбия) стресна феновете в залата и пред малките екрани, след като лявата му ръка подаде още на старта в кат. до 71 кг.

Южноамериканецът започна със 149 кг в изхвърлянето, но това се оказа неговият последен опит на шампионата.

Домакините реагираха бързо, закривайки Паес, докато получаваше медицинска помощ.

На почетната стълбичка

Златото в категорията завоюва Виирапон Вичума (Тайланд) с двубой от 346 кг (152 в изхвърлянето и 194 в изтласкването). Вицешампион стана Масанори Миямото (Япония) с 345 кг (152 и 193), а бронза грабна Юеджи Хе (Китай) с 344 кг (160 и 184).

ПРОГРАМАТА НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО

6 октомври (понеделник):
20:30 – мъже до 79 кг. – RING и VOYO
7 октомври (вторник):
18:00 – мъже до 88 кг. – RING и VOYO
20:30 – жени до 69 кг. – RING и VOYO
8 октомври (сряда):
20:30 – жени до 77 кг. – RING и VOYO
9 октомври (четвъртък):
18:00 – жени до 86 кг. – RING и VOYO
20:30 – мъже до 94 кг. – RING и VOYO (с участието на Карлос Насар)
10 октомври (петък):
20:30 – мъже до 110 кг. – RING и VOYO (с участието на Христо Христов)
11 октомври (събота):
14:30 – жени над 86 кг. – RING и VOYO
20:30 – мъже над 110 кг. – RING и VOYO

