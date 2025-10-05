Кошмарна контузия помрачи световното във Фьорде (ВИДЕО)

Кошмарна контузия помрачи световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия)! Себастиан Оливарес Паес (Колумбия) стресна феновете в залата и пред малките екрани, след като лявата му ръка подаде още на старта в кат. до 71 кг.

Южноамериканецът започна със 149 кг в изхвърлянето, но това се оказа неговият последен опит на шампионата.

Домакините реагираха бързо, закривайки Паес, докато получаваше медицинска помощ.

На почетната стълбичка

Златото в категорията завоюва Виирапон Вичума (Тайланд) с двубой от 346 кг (152 в изхвърлянето и 194 в изтласкването). Вицешампион стана Масанори Миямото (Япония) с 345 кг (152 и 193), а бронза грабна Юеджи Хе (Китай) с 344 кг (160 и 184).

ПРОГРАМАТА НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО

6 октомври (понеделник):

20:30 – мъже до 79 кг. – RING и VOYO

7 октомври (вторник):

18:00 – мъже до 88 кг. – RING и VOYO

20:30 – жени до 69 кг. – RING и VOYO

8 октомври (сряда):

20:30 – жени до 77 кг. – RING и VOYO

9 октомври (четвъртък):

18:00 – жени до 86 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже до 94 кг. – RING и VOYO (с участието на Карлос Насар)

10 октомври (петък):

20:30 – мъже до 110 кг. – RING и VOYO (с участието на Христо Христов)

11 октомври (събота):

14:30 – жени над 86 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже над 110 кг. – RING и VOYO

