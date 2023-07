Край на трансджендърите в колоезденето (ВИДЕО)

Международният колоездачен съюз (ЮСИ) наложи забрана на трансджендър жените да участват в състезания при дамите.

Забраната обхваща всички трансджендър жени, които са започнали транзицията си от мъже към жени след пубертета.

Приетото решение доведе и до промяна на състезателните категории при мъжете, които вече ще се категоризират не като мъжки, а като отворени. Така всички, които не са жени, ще могат да участват в тях без никакви ограничения.

Промените влизат в сила от понеделник, 17 юли, посочва БТА.

Biological man who came 1st place in women’s cycling race has won $35,000 prize.



Austin Killips won the Tour of the Gila cycling championship in New Mexico earlier this week.



Killips finished 89 seconds ahead of his closest competitor, a woman and was awarded with the… pic.twitter.com/RmLICgxi0I