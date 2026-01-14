bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кръшняк пред Тервел Замфиров: Беше като на филм! (ВИДЕО)

Сребърният медалист от Бад Гащайн, Австрия

Кръшняк пред Тервел Замфиров: Беше като на филм! (ВИДЕО)

Александър Кръшняк е най-актуалтата спортна звезда у нас днес, след като успя да спечели сребърния медал в паралелния слалом от Световната купа в Бад Гащайн, Австрия! 

Българинът се разправи с легенди в зимните спортове, които имат доста повече опит с качването на подиуми от него! 

А първите си думи след успеха сподели пред... колегата си Тервел Замфиров, който в Бад Гащайн остана извън елиминациите. 

Като филм

"Чувствам се много добре. След десетото си място в Давос, повярвах, че мога да повторя това добро представяне - да вляза във финалите. В етапа с елиминациите карах много мотивирано, изправих се срещу живи легенди в спорта, победих ги. Всичко беше като на филм!

 
 
 
Накрая, като ме извикаха за награждаването, направо не можех да повярвам, че се случва това на мен. Много съм радостен, много съм благодарен на екипа, който ме подкрепяше в цялото това преживяване - на старта, на финала", каза Кръшняк.

Конкурентите

За мястото си на подиума българинът се пребори с доста по-опитни свои колеги-сноубордисти, като Андреас Промегер и Аарон Марч.

"За мен беше голяма чест да се изправя срещу великите имена в спорта. Взимам пример от тях от малък. За мен е голяма чест да се изправя срещу тях, пък и да ги бия. Това е сбъдната мечта за мен. Всяко излизане срещу тях е голям урок за мен и съм много радостен, че успях да взема повече такива", каза българинът.

Снимка: БГНЕС

Александър Кръшняк: Фамилията не е случайна!

