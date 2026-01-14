bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Александър Кръшняк: Фамилията не е случайна!

Чак до Словакия може да се проследи произходът на сноубордиста, който се класира за олимпийските игри

360mag, архив Александър Кръшняк

Вчера, 13 януари, Александър Кръшняк спечели сребърен медал в паралелния слалом от Световната купа в Бад Гащайн, Австрия, а по този начин си осигури и квота за олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари. 

Роденият през 2004 г. българин някак оставаше в сянката на опитния Радослав Янков и на другата ни млада звезда до момента в мъжкия сноуборд - Тервел Замфиров. Само че последното му представяне категорично го постави под светлините на прожекторите и запечата името му историята на спорта ни

Не, извинете! Фамилията му отдавна е там

Кръшняк звучи някак... чуждо, нали? Може би е така в цяла България, с изключение на Самоков и Боровец. Произходът обаче е от Словакия, а първият Кръшняк у нас е... царски служител. 

Гръбнак

Фамилията "Кръшняк" най-вероятно идва от старата славянска дума за гръбнак. 

През 1899 г. от словашкото селце Телгард у нас пристига Михаил Иванов Кръшняк, а след него и съпругата му Мария Оравец. Те работят за княз Фердинанд. 

Първоначално живеят в София, където са родени двамата им сина - Иван и Йосиф. След като демонстрира планински нюх Михаил е преместен от княза в Чамкория (днес Боровец) и са му поверени дворците и ловната хижа. Там се ражда и третият им син Михаил през 1906 г.

Снимка: 360mag, архив Александър Кръшняк

Михаил Кръшняк-младши е един от пионерите в ските у нас. Именно той, заедно с няколко души от Американския колеж, демонстрирали спускането с "дълги дъски" на самоковците в района около Ридо и Пашаница, които до тогава са се забавлявали с шейни по снежните склонове. 

Михаил Кръшняк е един от основателите на Българското планинско дружество - записан под номер 13 в протокола от 1929 г. и избран за касиер. 

Още като ученик Михаил е активен планинар. Огромно влияние за това оказва известният самоковски турист Иван Велчев. След като завършва Народното смесено педагогическо училище „Константин Фотинов”, Кръшняк става учител в селата Ковачевци и Говедарци. С младежите той изкачва планините наоколо, като стигат чак до Рупите, а през 1924 г. са в основата на строежа на хижа "Мальовица". 

Върхът над нея обаче е голямото предизвикателство и мечта за Михаил Кръшняк. На 9 юни 1930 г., след тежък преход Кръшняк, Иван Шехтов и Васил Ненков сбъдват мечтата си и изкачват Мальовица! Нашият герой е и сред първите, фотографирали върха и маршрута!

Снимка: 360mag, архив Александър Кръшняк

След 1944 г. той продължава да е активен планинар. Смята се, че е един от първите, въвели цветната фотография у нас. 

Та именно това е началото на рода Кръшняк у нас. 

Още от тогава фамилията не може да стои далеч от зимните спортове

И днес

Александър, който спечели сребърния медал от Бад Гащайн, със сигурност носи от тази кръв на изследовател и планинар. 

Баща му Михаил също е сноуборист. Освен Александър, по пистите може да срещнем още сестра му Елена и брат му Петър.

Какво по-хубаво доказателство, че кръвта вода не става! 

