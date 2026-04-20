НА ЖИВО: Медал и за Иван Димов (ВИДЕО)

ИЗТЛАСКВАНЕ

Здравко Пеловски излезе на 150 кг за първия си опит в изтласкването и след леко обръщане се справи с тежестта. Минути по-късно се справи и със 155 кг, но не се справи със 161 кг. Ще завърши шести в движението.

Иван Димов успя на 166 и 172 кг без напрежение - пет успешни опита!

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Здравко Пеловски започва с два успешни опитана 120 и 124 кг. Много солидно представяне до момента. На 127 не успя, което му донесе седмото място.

Тежката артилерия започна с Иван Димов и перфектен опит на 137 кг! Големият му опонент Серджио Масида (Ит) се провали на 140 кг и 141 кг, и в крайна сметка завърши с "нула", а тежкоатлетът от Сопот направи показно и 141 кг, протягайки ръце към златото в движението.

Последен опит, залата притихва и нов супер опит за Димов - 145 кг са в историята - изравнен европейски рекорд! Злато за България в изхвърлянето!

Превю

Европейското първенство в Батуми продължава. След титлата на Ангел Русев, чакаме медали от Иван Димов и Здравко Пеловски при 65-килограмовите.

Прякото ни предаване започва в 14:00 пряко по RING и на онлайн платформата ни VOYO.BG. За вас ще коментира Калоян Кюркчиев.

За теб, батко! (ВИДЕО)

Програма

21 април (вторник):
15:00 ч. – жени до 63 кг
18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда):
15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова
18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък):
15:00 ч. – мъже до 88 кг
18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):
15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар
18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота):
18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя):
12:00 ч. – жени над 86 кг
15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.

В петък, 24 април, когато на подиума ще се изправи олимпийският, световен и европейски първенец Карлос Насар, ще бъдем на живо и по bTV, като преди категорията на световния рекордьор ще може да се насладите и на коментарното ни студио. 

Европейското първенство по вдигане на тежести с 11 българи - пряко по RING, на онлайн платформата VOYO.BG, а категорията на Карлос Насар - и пряко на bTV на 24 април! 

Най - важното

Алекс Колев в

Алекс Колев в "Спортен нюзрум": Берое е подигравка!
Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)

Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)
Малена Замфирова сподели разтърсваща СНИМКА

Малена Замфирова сподели разтърсваща СНИМКА
Байерн сложи 35-ата корона с голов рекорд

Байерн сложи 35-ата корона с голов рекорд
Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

Нахапан от дървеници, със затруднено дишане в 2:30 през нощта и оставен сам в болницата

Последни новини

Алекс Колев в

Алекс Колев в "Спортен нюзрум": Берое е подигравка!
Спортен нюзрум, еп.128: Хулио гласува за титла! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп.128: Хулио гласува за титла! (ВИДЕО)
Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)

Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)
live
НА ЖИВО: Ангел Русев е шести след изхвърлянето, Данев - девети! (ВИДЕО)

НА ЖИВО: Ангел Русев е шести след изхвърлянето, Данев - девети! (ВИДЕО)
