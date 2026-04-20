НА ЖИВО: Медал и за Иван Димов (ВИДЕО)

ИЗТЛАСКВАНЕ

Здравко Пеловски излезе на 150 кг за първия си опит в изтласкването и след леко обръщане се справи с тежестта. Минути по-късно се справи и със 155 кг, но не се справи със 161 кг. Ще завърши шести в движението.

Иван Димов успя на 166 и 172 кг без напрежение - пет успешни опита!

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Здравко Пеловски започва с два успешни опитана 120 и 124 кг. Много солидно представяне до момента. На 127 не успя, което му донесе седмото място.

Тежката артилерия започна с Иван Димов и перфектен опит на 137 кг! Големият му опонент Серджио Масида (Ит) се провали на 140 кг и 141 кг, и в крайна сметка завърши с "нула", а тежкоатлетът от Сопот направи показно и 141 кг, протягайки ръце към златото в движението.

Последен опит, залата притихва и нов супер опит за Димов - 145 кг са в историята - изравнен европейски рекорд! Злато за България в изхвърлянето!

Превю

Европейското първенство в Батуми продължава. След титлата на Ангел Русев, чакаме медали от Иван Димов и Здравко Пеловски при 65-килограмовите.

Програма

21 април (вторник):

15:00 ч. – жени до 63 кг

18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда):

15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова

18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък):

15:00 ч. – мъже до 88 кг

18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):

15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар

18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота):

18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя):

12:00 ч. – жени над 86 кг

15:00 ч. – мъже над 110 кг

