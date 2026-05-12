Над милион гледали на живо Джирото у нас

Повече от милион души са гледали на живо Джиро д'Италия у нас. Това съобщиха в социалните мрежи от официалната страница на колоездачната надпревара.

"3 дни, завинаги запечатани в нашето наследство. На милионите фенове край пътя, на всички, които направиха розовото свой цвят, на тези, които крещяха, подкрепяха и плакаха – благодарим ви. Вие написахте история, а ние никога няма да ви забравим.", е посланието на Giro d'Italia.

През тази година България получи не символичен старт, а цели 3 етапа: Несебър-Бургас, Бургас-Велико Търново и Пловдив-София. 1/7 от популярното състезание се проведе у нас.

За историята

Така страната ни се нареди до Италия и Швейцария като официален домакин на спортното събитие.

Кадри от Черноморието, Стара планина, Велико Търново, Пловдив и София обиколиха телевизионния ефир, а хеликоптери, дронове и мобилни камери показаха България такава, каквато дори и ние рядко сме виждали.

Впечатлихме и с балетна постановка. Родната култура получи реклама, за която иначе би бил нужен огромен бюджет.

Изпълнителният директор на RCS Sports - Пауло Белино, е определил българския старт като "най-добрата Grande Partenza за последните 25 години".