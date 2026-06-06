Никола Цолов десети в спринта в Монако
Българинът с най-бърза обиколка в четвъртия кръг на Формула 2
Единственият българин във Формула 2 - Никола Цолов, завърши на десета позиция в спринта на Гран при на Монако.
В четвъртия кръг на тазгодишния шампионат, в който родният пилот е дебютант за тима си "Кампос Рейсинг", той не успя да поднесе нова сензация.
Въпреки това Цолов трябва да е доволен, тъй като записа най-бързата обиколка по живописното трасе в Монако.
30 обиколки
Българският пилот на "Кампос Рейсинг" стартира от девета позиция и още в началото загуби едно място.
Той обаче показа стабилно каране до края на състезанието и дори успя да запише най-бърза обиколка. В 23-ия тур той записа време от 1:22.100.
Победител стана съотборникът на Цолов в "Кампос" - Ноел Леон. Втори зад мексиканеца завърши Роман Билински, а последното място на подиума стана притежание на лидера в шампионата Габриеле Мини.
Класирането
Така в генералното класиране при пилотите българинът е пети.
Водач е третият в спринта в Монако - Габриеле Мини.
Утре, 7 юни, предстои същинският старт в Монако. Той е с начален час 10:25 ч., а Цолов ще стартира от втора позиция.