Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов потегля втори в Монако Българският пилот излиза за втора победа във Формула 2 Снимка: Formula 2

Нова първа редица за Никола Цолов в Гран при на Монако! Българинът ще стартира втори в основната надпревара в Княжеството във Формула 2.

Пилотът на Кампос Рейсинг продължи успешното си представяне по улиците на Монте Карло и след като преди година записа полпозишън и победа във Формула 3, сега ще потегли втори.

Той остана на малко над една десета от най-добрата обиколка, поставена от Рафаел Камара, който бе част от първата група пилоти на трасето.

Излиза за победа №2

Българинът пък бе най-бърз в своята група и в неделя ще преследва втората си победа в основно състезание и общо трета през сезона.

В четвъртък Цолов даде шесто време в единствената тренировка преди стартовете в Монако. Спринтовото състезание предстои в събота (6 юни) от 15:15 ч. българско време, а основното състезание в неделя (7 юни) ще се проведе от 10:25 ч.

Цолов заема трето място в класирането при пилотите във Формула 2 с 35 точки след първите три кръга за сезона.