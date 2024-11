Никола Цолов остава във Формула 3, ето за кой отбор ще кара

Българският пилот Никола Цолов ще участва в трети пореден сезон във Формула 3, като през 2025 г. ще се състезава за испанския тим Кампос Рейсинг. Това е отборът, с който родният талант спечели титлата в испанската Формула 4 през 2022 г., като записа 13 победи и още 5 качвания на подиума в 21 състезания.

Кампос вече обяви другите си двама пилоти във Формула 3 за следващия сезон: Мари Боя и Тасанапол Интрапувашак.

