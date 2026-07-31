Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Нов скандал! Не разрешават на синовете на Армен Назарян да се борят Това вече не е за медали, а е дискриминация срещу мен и моите деца, бесен е двукратният олимпийски шампион Снимка: БГНЕС

Двукратният олимпийски шампион Армен Назарян избухна срещу Българската федерация по борба заради отказа да бъдат издадени лицензи на синовете му Едмонд и Гриша, които не могат да представят България на международни състезания.

Федерацията настоява състезателите да участват в централизирана подготовка на националните отбори, но Назарян отказва синовете му да бъдат отделяни от клубния им треньорски екип в ЦСКА.

„Това вече не е за медали, а е дискриминация срещу мен и моите деца. Аз съм дошъл в България през 1996 година, спечелил съм всичко и съм дал много на тази държава. Сега не дават на децата ми да се борят“, заяви Назарян.

Той нападна лично ръководството на федерацията и председателя Станка Златева: „Две години не им дават да участват. Едмонд е спечелил европейски, световни и олимпийски медали за България, а Гриша е шампион. Това е бъдещето на българската борба.“

Снимка: БГНЕС

От БФБорба обявиха, че няма да правят повече компромиси със състезатели, които отказват лагерите на националните отбори. Според федерацията борците на ЦСКА, с изключение на един състезател, не са се включили в подготовката на Белмекен.

Назарян обаче е категоричен: „Децата са мои, аз съм ги създал, аз съм треньор. Не може 15 години да тренират и да печелят медали, а сега изведнъж да сменят треньора си. Това е все едно да ти сменят родителя.“

Златният медалист от Атланта'96 и Сидни 2000 призова за диалог и решение в името на спорта: „Не искаме нищо друго, освен децата да се състезават и да печелят за България. Не можем да оставим борбата така.“

Едмонд и Гриша също заявиха, че единственото им желание е да представляват страната на международния тепих.

„Нашата работа е да тренираме и да участваме. Ние сме шампиони на България и искаме да носим успехи на страната“, заявиха братята.

По-късно от БФБ се аргументираха, защо синовете на Армен Назарян не са част от националния отбор на България. "Едмонд и Гриша Назарян не участваха в подготвителните лагери заради липса на отговор от ЦСКА", е мнението на Станка Златева.

"БФБ не оспорва правото на състезателите да работят със своите лични треньори. Но когато един състезател е част от националния отбор и представя България на световни, европейски и други международни първенства, той следва да участва и в подготвителния процес, утвърден от ММС", пишат още от централата.

Снимка: Lap.bg

"Федерацията остава готова за диалог с всички състезатели, лични треньори и спортни клубове, за да бъдат намерени решения в интерес на българската борба. Но националният отбор не може да функционира с различни правила за различни клубове или състезатели", завършва становището на федерацията.