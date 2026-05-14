Георги Мърков-младши: Дядо ми ме научи да побеждавам

„На финала излязох с увереност, че ще победя“, призна Георги Мърков-младши, цитиран от bul-wrestling.org. Той спечели европейската титла при кадетите в Самоков. „Бях разучил германеца, макар че се срещнахме за първи път. Завършихме 1:1, но нито за миг не се усъмних, че мога да загубя.“

16-годишният талант триумфира в кат. до 60 кг на класическия стил след четири убедителни победи. На финала надделя над Кристиано Либзейт (Гер), а по пътя към титлата победи представители на силните школи на Армения (6:4), Русия (10:2) и Украйна (8:0).

„Всяка среща беше трудна, най-вече първата с арменеца", допълва Георги. "Но винаги излизам на тепиха с мисълта за победа. Увереност ми дават треньорите, партньорите и семейството. Огромна подкрепа получих и от публиката в Самоков. Чувствах, че няма как да загубя. След финала еуфорията беше невероятна, всички ме поздравяваха.“

За внука на олимпийския шампион от Мюнхен ’72 Георги Мърков това е първи голям международен успех. Миналата година той остана на крачка от медалите на европейското първенство за момчета, завършвайки пети.

Снимка: bul-wrestling.org

„Заради дядо ми започнах да тренирам борба, той е моят идол – признава Мърков-младши. – След всяка среща ми говори, обяснява и ме мотивира. Преди тежки двубои винаги ми казва, че ние, българите, имаме воля и характер. Това много помага. Излизам с мисълта, че съм българин и ще победя. След финала ми каза, че е горд с мен и че това е само началото.“

Мечтата на младия талант е да продължи по стъпките на своя дядо и един ден да покори олимпийския връх.

Георги е завършил основното си образование в частно училище с изучаване на английски език, а в момента учи в спортното училище на „Левски“.

Следващото голямо предизвикателство пред него е световното първенство за кадети в Баку през юли, откъдето също се надява да се завърне с медал.

"Големите шампиони възпитават шампиони!“ С тези думи президентът на Българската федерация по борба Станка Златева поздрави новия европейски шампион.

„Тази титла е доказателство, че българската школа има бъдеще и че примерът на големите шампиони продължава да вдъхновява новото поколение“, написаха от Българската федерация по борба.