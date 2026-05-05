Новият крал на снукъра: Делял легло с баща си, майка му боледувала в Китай

Снукърът - този консервативен спорт, който от повече от век и половина забавлява джентълмени и изисква строго облекло и безупречни маниери, се променя и се отваря към света!

Няма по-добро доказателство за това от последните две издания на световния шампионат в емблематичния лондонски театър "Крусибъл"!

След като през миналата година титлата вдигна китаецът Джао Синтон, само преди няколко часа това направи и неговият сънародник - 22-годишният У Идзъ.

На финала той победи първенецът от 2005 и доста по-опитен от него Шон Мърфи, а първи го прегърнаха родителите му.

Началото

За младия шампион се знае малко. Едва ли някой го слагаше в първоначалните планове, тъй като бе десети в ранкинга преди началото на турнира. Той обаче се справи на масата с имена като Марк Алън, Марк Селби, Хосеин Вайфей, а в решителния мач с Мърфи си спретнаха истински трилър, като за първи път от 2002 г. решителната среща завърши след разиграването на всички 35 фрейма и резултат 18:17 за китаеца.

Сега всеки е готов да се снима с него и да му подаде ръка, но началото не е никак лесно.

У Идзъ е роден на 14 октомври 2002 г. в Ланжоу, провинция Гансу в Китай.

От малък проявява афинитет към снукъра, а родителите му го подкрепят в това начинание!

И жертват всичко!

Във Великобритания

Когато бъдещият шампион е на 16 години, той пристига във Великобритания, за да преследва мечтата си да е сред най-добрите. С него идва и баща му, който напуска работата си в Китай. Заплащането от турнири е толкова оскъдно, че двамата делят едно легло в квартирата си в Йоркшир.

"Особено през първата година, когато пристигнах във Великобритания, за да тренирам и играя, не бях психически в добра форма. Но наистина съм щастлив, че преодолях много трудности, за да стигна до мястото, където съм днес. Определено имаше голямо напрежение и също така имаше много неща, които трябваше да подобря по отношение на играта си, така че определено усещах напрежението по това време.", казва той.

"Никога не съм си мислил да се откажа. Дори когато живеех в лоши условия. Имах толкова много акне тогава... Сигурно заради мърсотията от климатика. Но си мисля, че тогава станах силен. Ако обичаш снукъра, това е пътят, който трябва да извървиш", добавя У Идзъ.

Майка на шампион

И ако си мислите, че това звучи драматично, то ще ви разкрием, че точно в тези най-тежки моменти до шампионът не е майка му. Не защото не иска, а защото здравословното ѝ състояние не го позволява.

Разделени от 8000 километри, майка и син се подкрепят безусловно.

"Тя не беше в добро здравословно състояние тогава. Ние бяхме в Шефийлд, а тя доста време прекарваше в болница. Но не престана да ми вдъхва сили!", казва той.

"Тя пожертва всичко заради мен. Веднъж по онова време ми каза: "Не се връщай, аз ще се оправям сама". Беше едва втората ми година във Великобритания. По това време бях доста назад в ранглистата и трябваше да направя всичко възможно, за да вдигна резултатите си и да вляза при професионалистите", добавя У Идзъ.

За щастие, новият шампион успя да отпразнува своя триумф в прегръдките именно на майка си и баща си!

"Мама сега е доста по-добре. За втори път идва във Великобритания и искам да я заведа да ме гледа на колкото се може повече турнири", категоричен е китаецът, който пренаписа историята на снукъра!