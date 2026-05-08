Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев прие в централата Енчо Керязов, за да му предаде поста.

„Удоволствие е да предам щафетата на министър Керязов. Познавам го като честен, достоен човек, който винаги се е грижил изключително много за спорта и българските спортисти. Чувствам се спокоен и удовлетворен. Желая ви добър път, господин министър, накарайте ни да се гордеем“, бяха встъпителните думи на Димитър Илиев, а Керязов продължи:

Снимка: БГНЕС

„Това е важен и вълнуващ момент. Аз съм Енчо Керязов и това е първото ми интервю официално в длъжност. Няма да крия, че съм изключително развълнуван. Не съм притеснен, по-скоро заставам с ясното съзнание за отговорността, която поемам.

Ще работим с много ясен фокус – повече спорт за децата, повече ангажираност за младежите в училищния спорт като превенция от зависимости – наркотици, алкохол, агресия, хазартна зависимост и не на последно място голямото предизвикателство – таблетната зависимост.

Ще търсим партньорство, защото здравето на децата трябва да е обществена отговорност. Елитният спорт пък трябва да е визитката пред света. Спортът е мощен инструмент за възпитание. Здрави деца и силна България“.