ЕLITBET MAX FIGHT 65 ще разтърси Пловдив (ВИДЕО)

Последен поглед очи в очи преди зрелищните двубои

Ден преди бойното шоу ЕLITBET MAX FIGHT 65, главните действащи лица застанаха лице в лице на официалния кантар. Зрелището може да гледате в петък (29 май) пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG от 19:30 ч.

Шоуто се завръща в града под тепетата след 3-годишна пауза. Основният двубой на бойната гала е между носителя на шампионския пояс Мартин Петков и Даниел Гецов.

„Напрежението се покачва. Всички са готови. Тук, в Пловдив стана като в Лас Вегас обстановката. Супер е настроението. Супер е. Очаква ни една много пълна зала и много битки“, коментира Любен Джубрилов, президент на Maxfight 65.

Бойната гала е и прощален бенефис за 37-годишния Иван Запрянов, който се изправя срещу румънеца Йон Григоре след 18-годишна отсъствие от тепиха заради здравословни проблеми.

„За моя опонент не знам нищо. Идвам за добър бой и победа“, сподели Григоре, а Запрянов добави: „Няма как да не се вълнува човек, особено след 18 години пауза. Радвам се, че Йон така е настроен, ще му покажа, че жестоко се лъже, и че след 18 години името Иван Запрянов защо все още тежи!“

Григоре отчете 113.6 килограма на кантара, докато пловдивчанинът спря стрелката на 111.5 килограма.

Специален интерес предизвика и присъствието на Теодор Христов – един от най-успешните български кикбоксьори на международната сцена и състезател на престижната организация GLORY. Христов ще се изправи срещу белгиеца Сабри Бен Хения в двубой, който обещава висока класа и много динамика. Двамата бойци показаха идентични килограми на официалния кантар – по 77 килограма, което е предпоставка за изключително равностоен сблъсък.

Не пропускайте бойното шоу! На живо по bTV Action и онлайн на VOYO.BG. на 29 май. Започваме в от 19:30 ч.!

Автор: Емил Кацаров

