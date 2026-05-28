Злато и доминация: Българките на върха във Варна

Сияна Алекова донесе злато за България, след като триумфира във финала на обръч на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

Грацията грабна титлата с впечатляващите 27.100 точки и остави зад себе си Ксения Савинова (Рус) и Флавия Касано (Ит).

Това е втора европейска титла за страната ни при девойките, след като Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова изведоха националния тим до златото в отборната надпревара.

Стилияна Николова също запали трибуните във Варна и поведе в квалификациите за многобоя при жените. Европейската шампионка събра 57.400 точки след силни изпълнения с обръч и топка, като даде най-висока оценка на топка и се класира за двата финала.

Ева Брезалиева също блесна и е пета във временното класиране с 56.400 точки, осигурявайки си място сред най-добрите и на двата уреда.

Първите осем от квалификациите се класира за финалите на отделните уреди, а първите 20 - за първата фаза на финала в индивидуалния многобой. Утре жените ще играят съчетанията с бухалки и с лента.

В отборното класиране след България се нарежда Италия със 113.800 точки, Беларус с 111.250, Израел с 110.000 и други.