Нургюл Салимова с първа победа в Торонто!

Нургюл Салимова постигна първа победа на Турнира на претендентките за световната титла по шахмат в Торонто.

В четвърия кръг на надпреварата българката спечели с белите фигури срещу индийката Хумпи Конеру.

20-годишната Салимова, родена на 2 юни 2003 г. в село Крепча, събра актив от 2 точки след една победа, две ремита и една загуба. Тя дели третото място в класирането. 37-годишната Конеру се свлече в дъното с 1,5 точки.

Корену завоюва званието гросмайстор още на 15 години. Освен това тя е втората жена, преминала границата от 2600 ЕЛО след унгарката Юдит Полгар, както е и световна шампионка в ускорения шахмат за 2019 г.

In a highly engaging game between Nurgyul Salimova and Humpy Koneru, Humpy showcased an inspiring style of play, while Nurgyul made a commendable comeback following yesterday's setback. This marks Nurgyul's first win and Humpy's first loss in the tournament.

