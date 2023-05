Спря сърцето на една от най-бързите жени на планетата (ВИДЕО)

Трагедия разтърси света на леката атлетика. Една от най-бързите жени на планетата и една от най-атрактивните фигури в женския спринт през последното десетилетие - Тори Боуи, е починала при неясни обстоятелства в САЩ.

Some sad news to bring you. American sprinter Tori Bowie, a three-time Olympic medallist and former 100m world champion, has died aged 32.

Трагичната вест за внезапната кончина на едва 32-годишната американка, която се намираше в разцвета на силите си, бе оповестена от нейната мениджърска агенция и от Американската атлетическа федерация.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4