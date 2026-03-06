Тежка контузия повали една от най-добрите ни лекоатлетки

Лоши новини за една от най-добрите ни лекоатлетки!

Шампионката на България в скока на дължина от приключилото преди дни държавно първенство в зала Пламена Миткова ще е извън пистата за дълго време.

Причината е тежка контузия в крака. Това съобщи треньорът ѝ Ивайло Русенов.

Скъсани връзки

"Пламена получи тежка контузия в глезена на отскачащия крак по време на Националния шампионат - фрактура, скъсана предна връзка и разкъсана задна.

Три седмици ще бъде обездвижена с ботуш и после поне още три седмици ще има раздвижване. Възстановяването ще е продължително. Ще се завърне когато глезенът ѝ е напълно здрав", пише Русенов в социалните мрежи.

Това е поредна тежка травма за Миткова. Преди година, по време на световното първенство в зала в Китай тя също получи контузия - разкъсване на десния прасец и лек кръвоизлив.

Снимка: Lap.bg

Постиженията

Тогава, въпреки болката, Миткова стана четвърта в света.

Тя е шампионка в скока на дължина от световното първенство до 20 години през 2022 г. и вицешампионка от европейското първенство до 20 години от 2023 г.

На държавния шампионат преди седмица тя направи само един успешен опит, който ѝ беше достатъчен за титла на България - 6,17 м.

Снимка: Reuters

„Травмите са тежко изпитание за всеки спортист, но шампионите винаги намират път обратно. Убеден съм, че Пламена Миткова ще преодолее това предизвикателство и то ще бъде мощен мотиватор за нея да се върне още по-силна и да продължи да радва България с успехите си. Българската лека атлетика е зад вас – Пламена и Ивайло Русенов, СКЛА Локомотив Пловдив", заяви президентът на БФЛА Георги Павлов в подкрепа на Пламена и нейният треньор.