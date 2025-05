Първи полпозишън за Никола Цолов във Формула 3!

Никола Цолов спечели първия си полпозишън във Формула 3, след като триумфира в квалификацията на пистата в Монако.

Българският талант даде най-добро време в квлификацията - 1:24.882 мин, което му гарантира първата позиция в стартовата решетка на основното състезание в неделя.

На второ място в квалификацията завърши Роман Билински с 1:25.332. Трети в неделя ще потегли съотборникът на Цолов в Кампос - Мари Боя.

Пилотът на „Кампос Рейсинг“ попадна в първата квалификационна група и записа най-бързата обиколка. След това Цолов трябваше да изчака резултатите от втората група, за да разбере дали времето му ще се окаже достатъчно за полпозишън.

Късметът бе на негова страна, тъй като втората 16-минутна сесия беше прекъсната малко над три минути преди края ѝ заради катастрофа на Брандо Бадоер в първия завой. Това наложи връщането на пилотите в бокса точно в момента, когато започваха решителните си летящи обиколки с оптимално загрети гуми.

Прекъсването доведе до загуба на температура в гумите и съответно – невъзможност да се подобри времето на българския пилот. Най-близо до него се доближи Роман Билински.

В събота е спринтовото състезание, в което Цолов ще тръгне от 12-ото място.

No one can beat Nikola Tsolov!



The Bulgarian Lion's 1:24.882 in the first part of Qualifying is enough to secure him the @aramco Pole Position for Sunday's Monaco Feature Race! #F3 #MonacoGP pic.twitter.com/VZmbj3jdjc