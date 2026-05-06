Представиха отборите за историческото Джиро д'Италия (ВИДЕО)

Два дни до историческия старт на Джиро д`Италия у нас. Първият етап е на 8 май от Несебър до Бургас, а след това звездите на колоезденето ще преминат през Велико Търново, Пловдив и София.

Тази вечер в Летния театър в Бургас се проведе официалната церемония по представяне на отборите.

23 тима ще вземат участие в 109-ото издание на Джиро д'Италия, което стартира от България. Подготовката на трасета е било най-голямото предизвикателство.

"Вярвам, че Бургас и България са готови за това грандиозно събитие. Това е исторически момент за нас. Спортно събитие от такъв мащаб се случва за първи път", заяви служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Според него организацията е на високо ниво и ще остави незабравими спомени както у колоездачите, така и у публиката. Той изрази благодарност към всички екипи, министерства и кметове на общини, участвали в подготовката.

Министърът подчерта, че е имал възможността лично да премине през етапите на състезанието.

"В момента е може би най-подходящият сезон за провеждане на такъв тип състезание. Уникална красота, невероятни гледки – вярвам, че всички ще бъдат много доволни", допълни той.

Най-голямото предизвикателство

По думите му най-голямото предизвикателство за атлетите ще бъде вторият етап от надпреварата.

"Аз се уморих, докато се возех в колата, представям си тези хора как ще го карат. Това са наистина атлети на топ световно ниво", посочи Илиев и добави, че фактът, че стартът е в България, ще бъде изключително интересен за зрителите и отборите.

"Асфалтирахме достатъчно, изпълнихме всички детайлни изисквания на организаторите от италианска страна. Последно днес, когато ги попитах как сме се справили, казаха: „Перфето“. Това е достатъчно", заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

"Убеден съм, че ще стане един празник, защото едва ли друг път градът ще бъде домакин на Giro d’Italia. Това се случва веднъж в нашето съвремие и е уникална инвестиция не само в туризма, но и в имиджа ни в дългосрочен план", каза още той.