Радо Росенов впечатли с нова безaпелационна победа в Хамбург

Българският боксьор се разправи с опитен унгарец

Нова безапелационна победа за Радослав Росенов! Българският боксьор продължава без загуба при професионалистите.

На гала в Хамбург (Германия) Росенов отново демонстрира атрактивна игра между въжетата и с лекота стигна до успеха над Тамаш Килити в 6 рунда. Унгарският съперник, който е с положителен баланс в кариерата си, беше пречупен от българския боксьор.

Росенов е на германска земя заедно с Павел Сяров и Съби Събев от родния му клуб "Русе", които стояха неотлъчно до боксьора ни и в този двубой.

Годината на Радо

Припомняме, че Росенов започна ударно годината, като триумфира с рекордна купа "Странджа" - най-стария боксов турнир в Европа.

В Хамбург русенецът се срещна и получи подкрепа от легендарния треньор Ули Вегнер, извел Кубрат Пулев до върховете в професионалния ринг.

През юни миналата година Радо вече впечатли екс световния шампион при най-тежките Антъни Джошуа, побеждавайки представителя на домакините Ричман Ашли на галавечер пред 10 000 зрители в Акра (Гана).

Никола Цолов само пред bTV: На леглото в България спя по-добре (ВИДЕО)

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Революцията

Това ли е новото гадже на Алекс Николов?

Силен Гавалюгов не стигна на Санта Клара в Мартенската лудост

Отне рекорда на Костадинова, а сега отново е на световния връх

Вижте как Бербатов се движи с пистолет из София (ВИДЕО)

Войната продължава: Колев срещу Георгиев в ефира на bTV Media Group

