Радо Росенов впечатли с нова безaпелационна победа в Хамбург

Нова безапелационна победа за Радослав Росенов! Българският боксьор продължава без загуба при професионалистите.

На гала в Хамбург (Германия) Росенов отново демонстрира атрактивна игра между въжетата и с лекота стигна до успеха над Тамаш Килити в 6 рунда. Унгарският съперник, който е с положителен баланс в кариерата си, беше пречупен от българския боксьор.

Росенов е на германска земя заедно с Павел Сяров и Съби Събев от родния му клуб "Русе", които стояха неотлъчно до боксьора ни и в този двубой.

Годината на Радо

Припомняме, че Росенов започна ударно годината, като триумфира с рекордна купа "Странджа" - най-стария боксов турнир в Европа.

В Хамбург русенецът се срещна и получи подкрепа от легендарния треньор Ули Вегнер, извел Кубрат Пулев до върховете в професионалния ринг.

През юни миналата година Радо вече впечатли екс световния шампион при най-тежките Антъни Джошуа, побеждавайки представителя на домакините Ричман Ашли на галавечер пред 10 000 зрители в Акра (Гана).