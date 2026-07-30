Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Русия се похвали: Доналд Тръмп иска да бием Китай в Лос Анджелис 2028 Само ние можем да го направим, убедена е бившата шампионка и настоящ депутат Светлана Журова

Любопитна теория за бъдещето на руските спортисти лансира олимпийската шампионка по бързо пързаляне с кънки и депутат в руската Дума Светлана Журова. Според нея президентът на САЩ Доналд Тръмп има сериозен интерес страната да участва на игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

"Убедена съм, че Тръмп има своите основания да иска руснаците да бъдат допуснати. Той иска да победим китайците. Само ние можем да го направим. Тръмп и американците са жизнено заинтересовани Русия да бъде на олимпийските игри в Лос Анджелис", заяви Журова, цитирана от РИА Новости.

Думите ѝ идват само седмици след като Международният олимпийски комитет промени позицията си по отношение на руските спортисти.

Променена позиция

На 7 юли МОК отмени препоръките си към международните федерации и организаторите на спортни събития, свързани с ограниченията за участие на руски състезатели. Освен това Олимпийският комитет на Русия получи временно възстановяване на правата.

Руският олимпийски комитет беше отстранен през октомври 2023 г., след като към него бяха присъединени олимпийските съвети на четири украински региона, анексирани от Русия – решение, което МОК определи като нарушение на Олимпийската харта.

Въпреки последните промени, все още не е взето окончателно решение при какви условия и в какъв мащаб руските спортисти ще могат да участват на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.