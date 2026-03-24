С решение от 23 март: Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет с решение от 23 март, заради процедурни пропуски в подаденото заявление.

Оставката ѝ е депозирана на 16 март чрез адвокат Теодора Златева, след като Костадинова обяви намерение да се включи в парламентарните избори на 19 април като водач на листата на ДПС в Пловдив-град.

Към заявлението обаче не е приложен изискуемият протокол от управителния орган на БОК за определяне на заместник-председател, който временно да поеме правомощията и представителството.

От Агенцията подчертават и втори съществен мотив: при промени в органите на управление вписването следва да бъде заявено от новоизбрания представител, а не от действащия председател или негов пълномощник.

Въпреки дадените указания на 18 март за отстраняване на нередностите, те не са изпълнени и е постановен отказ.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

Случаят се развива на фона на продължаващия институционален спор около ръководството на БОК след избора през март 2025 г., когато новото управление начело с Весела Лечева все още не е вписано заради висящи съдебни процедури.