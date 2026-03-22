Лечева: Тази срамна страница от историята на БОК трябва да приключи

Три са жалбите в съда, които все още спъват вписването на Лечева като легитимен председател

"От медиите научих, че г-жа Костадинова ще се кандидатира за народен представител, надявам се тази срамна страница от историята на БОК да приключи, измина почти година от общото събрание на БОК, МОК припозна мен.

Стефка Костадинова се оттегли от БОК. ДПС я издига за депутат

Надявам се скоро да има успешна развръзка", коментира избраната за председател на БОК Весела Лечева преди церемонията Футболист на годината, която тече в София.

Три са жалбите в съда, които все още спъват вписването на Лечева като легитимен председател - тези на Белчо Горанов, Пламен Кръстев и от федерацията по борба.

"В момента, в който ситуацията се разреши и юридическият екип на г-жа Костадинова предложи решение, което да отпуши ситуацията, МОК ще вземе решения относно финансирането. Поддържаме контакт с тях, имат цялата информация за случващото се в България", каза още председателят на БОК.

Лечева не вижда смисъл от ново Общо събрание: "Не виждам смисъл от ново Общо събрание при висящи дела и след като вече има определение от МОК преди точно осем месеца. На 17 май признаха резултатите от Общото събрание, признаха избора на новото ръководство. Вече четири съдебни състава определиха решенията на Общото събрание като законосъобразни, дори юридически казус няма. Който и да говори за Общо събрание в момента, това е абсолютен нонсенс".

Весела Лечева поиска среща с Костадинова и оттегляне на жалбите
ЦСКА удари лошо Добруджа

ЦСКА удари лошо Добруджа
Божидар Саръбоюков ще покорява света днес! (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков ще покорява света днес! (ВИДЕО)
Капитанът на Левски остава. Няма да играе срещу Соломоновите острови

Капитанът на Левски остава. Няма да играе срещу Соломоновите острови

Димитър Бербатов пред bTV: Животът ми удари шамар и ме събуди (ВИДЕО)

Димитър Бербатов пред bTV: Животът ми удари шамар и ме събуди (ВИДЕО)
