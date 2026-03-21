Само един български щангист с първа заявка на европейското. Не е Карлос Насар!

България ще има 11 представители

Само един български щангист с първа заявка на европейското. Не е Карлос Насар!
Lap.bg

Изненадващо или не, но олимпийският,  3-кратен световен и 3-кратен европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар не е с първа заявка в своята категория до 94 кг на предстоящото европейско първенство в Батуми, Грузия. 

Шампионатът ще се проведе от 19 до 26 април, като страната ни ще бъде представяна от 11 щангисти - 8 при мъжете и 3 при дамите.

Имаме водач при заявките в категория до 65 кг и това е двукратният европейски първенец (Тирана 2022 и Кишинев 2025) Иван Димов. 

Как се определят предварителните заявки?

Подреждането по заявки преди старта на шампионата не зависи от миналите постижения на щангистите. Те се заявяват от треньорите на база на очакваните общи килограми в двубоя. 

Често щангистите записват по-ниски заявки в тези списъци, за да не разкрият моментната си форма пред конкуренцията. 

В случая Насар е заявил двубой от 370 кг, а преди него в списъка са четирима щангисти, като най-високата заявка е за двубой от 380 кг на арменеца Ара Аганян.

През 2025 г. Карсол Насар спечели европейската титла в кат. до 96 кг с двубой от 417 кг. Впоследствие, на световното в Норвегия триумфира със събран резултат от 395 кг при 94-килограмовите. 

Насар се подготвяше до преди дни на високопланинската база в Белмекен. Завършващият етап от тренировките му за шампионата на Стария континент ще бъде във Варна.

Български фаворити

Иван Димов със сигурност ще атакува златото и този път. Освен двете титли, той има в колекцията си от европейски първенства сребро (София 2024) и бронз (Ереван 2023). 

Снимка: Lap.bg

Ангел Русев ще вдига за рекордна шеста поредна титла от европейско първенство в Батуми. Никой друг щангист до момента не е печелил 6 златни медала на последователни шампионати. Той е в нова категория - до 60 кг. Заявката му е трета - 276 кг. Само на четири от лидерите. 

Христо Христов е другият от асовете в българската селекция. Той е с четвърта заявка от 405 кг при 110-килограмовите. 

