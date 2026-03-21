Само един български щангист с първа заявка на европейското. Не е Карлос Насар!

Изненадващо или не, но олимпийският, 3-кратен световен и 3-кратен европейски шампион във вдигането на тежести Карлос Насар не е с първа заявка в своята категория до 94 кг на предстоящото европейско първенство в Батуми, Грузия.
Шампионатът ще се проведе от 19 до 26 април, като страната ни ще бъде представяна от 11 щангисти - 8 при мъжете и 3 при дамите.
Имаме водач при заявките в категория до 65 кг и това е двукратният европейски първенец (Тирана 2022 и Кишинев 2025) Иван Димов.
Подреждането по заявки преди старта на шампионата не зависи от миналите постижения на щангистите. Те се заявяват от треньорите на база на очакваните общи килограми в двубоя.
Често щангистите записват по-ниски заявки в тези списъци, за да не разкрият моментната си форма пред конкуренцията.
В случая Насар е заявил двубой от 370 кг, а преди него в списъка са четирима щангисти, като най-високата заявка е за двубой от 380 кг на арменеца Ара Аганян.
През 2025 г. Карсол Насар спечели европейската титла в кат. до 96 кг с двубой от 417 кг. Впоследствие, на световното в Норвегия триумфира със събран резултат от 395 кг при 94-килограмовите.
Насар се подготвяше до преди дни на високопланинската база в Белмекен. Завършващият етап от тренировките му за шампионата на Стария континент ще бъде във Варна.
Иван Димов със сигурност ще атакува златото и този път. Освен двете титли, той има в колекцията си от европейски първенства сребро (София 2024) и бронз (Ереван 2023).
Ангел Русев ще вдига за рекордна шеста поредна титла от европейско първенство в Батуми. Никой друг щангист до момента не е печелил 6 златни медала на последователни шампионати. Той е в нова категория - до 60 кг. Заявката му е трета - 276 кг. Само на четири от лидерите.
Христо Христов е другият от асовете в българската селекция. Той е с четвърта заявка от 405 кг при 110-килограмовите.