Скандал: Наказаха наша треньорка за тормоз

Срещу Катерина Иванова има сигнал за физически посегателства над гимнастичка в Ангола

Българска треньорка по художествена гимнастика беше наказана от международната федерация (FIG) заради тормоз над своя състезателка. Катерина Андрея Иванова, която има и португалско гражданство, е отстранена за две години заради поведение, считано за "несъвместимо с етичните и регулаторни принципи на спорта."

Санкцията е резултат от дисциплинарно производство, открито след сигнали за физически и психологически посегателства срещу Луана Гомеш - гимнастичка от националния отбор на Ангола. Решението означава, че през следващите 24 месеца Иванова няма право да изпълнява каквито и да било официални функции, свързани с гимнастиката.

"Съгласно принципите на международния спорт, FIG подчертава политиката си на нулева толерантност към насилие, злоупотреба и тормоз в спортната среда, с цел защита на физическата, психологическата и емоционалната цялост на спортистите, особено в рамките на националните отбори и обучителните структури.

Лъжи и клевети

Анголската федерация потвърждава ангажимента си към създаването на безопасна, етична и уважителна спортна среда, като осъжда всякакви форми на насилие и злоупотреба", посочва световната централа.

Самата Иванова категорично отрича обвиненията. "Анголската федерация разпространява некоректна и невярна информация, която нарушава репутацията ми и представлява клевета, причиняваща непоправими вреди. Това ще бъде обект на съдебни производства. Следователно всички лица, публикували подвеждащата информация, ще бъдат привлечени към отговорност за клевета", посочва тя в съобщение до различни специализирани сайтове.

Треньорската кариера на Иванова преминава и в Чили. През 2018 г. тя и възпитаничките й от латиноамериканската страна гостуват в Стара Загора за съвместна подготовка с местния клуб Импала и участие в турнира "Царица Маргарита" във Варна.

чили художествена гимнастика тормоз ангола гимнастичка треньорка Катерина Иванова

