Ски бегач агонизира: Пенисът ми замръзна (ВИДЕО)

(Не)очаквани неволи застигнаха елитен състезател по ски бягане. Кале Халфварсон се оплака от крайно болезнена травма по време на старт в Рука, Финландия.

34-годишният швед разкри, че в резултат на адския студ (минус 15 градуса) пенисът му е замръзнал. Въпреки преживения ужас той успя да стигне до финала, като се нареди 18-и.

"Пенисът ми замръзна. Наистина. Усетих, че нещо не е наред три обиколки преди края.

Трябваше да лежа в палатката десет минути, за да го стопля. Болеше ме много. Това е най-ужасната болка, която съм изпитвал в живота си. Беше ужасно", сподели Халфварсон пред шведското издание Expressen след 20-километровото състезание.

Calle Halfvarsson fell victim to sub-zero temperatures at a skiing event in Finland that left his private parts frozen stiff! #skiing https://t.co/ibzAhSZWR6