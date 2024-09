Скрили скандал на Джошуа - Дюбоа (ВИДЕО)

"Щабът на Джошуа не постъпи спортсменски, когато влезе на ринга преди края на отброяването. Не знам как да коментирам това. Постъпиха така, сякаш не знаят правилника. Явно нещо се случи, но ние не разбрахме какво стана. Базово правило е, че гонгът не може да спаси боксьор от отброяване. То трябва да бъде завършено от съдията и едва тогава идва края на рунда. Преди това никой няма право да влиза на ринга. Ако се случи – следва дисквалификация", заяви Красюк.

27-годишният Дюбоа, сочен като абсолютен аутсайдер в Битката за Британия, повали бившия световен шампион цели пет пъти. Наказателната му акция започна още в края на първия рунд, а след това той системно продължи да пласира чудовищни удари в главата на съперника.

В петия рунд Джошуа се хвърли в атака и за миг изглеждаше, че поставя Дюбоа в трудна ситуация. Даниел обаче контраатакува с поредното си гръмотевично дясно кроше и този път окончателно приспа противника.

Daniel Dubois KOs Anthony Joshua with a destructive right hand counter in RD5, sending Joshua crashing face-first into the ropes#JoshuaDubois | #Boxing pic.twitter.com/3tCBh30XKn