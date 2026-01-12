Спортен нюзрум, еп. 100: Кой трябва да е номер 1?

За много години! Много здраве, много щастие и много спортни успехи, които да ни правят все така объркани и колебаещи се, когато дойде време за класациите за годината.
Навръх юбилейният ни епизод въпросът е актуалният - Кой наш спортист трябва да бъде номер 1 за последните 12 месеца?
През 2025 г. наистина бяхме свидетели на много успехи.
Сред тях е сребърният медал на мъжкия национален отбор по волейбол от световното първенство във Филипините. Лидери на тима бяха двамата братя Николови - Александър и Симеон, както и капитанът Алекс Грозданов.
Карлос Насар продължи да доминира на подиума във вдигането на тежестите, като добави още по една световна и европейска титла.
Алберт Попов се качи на подиума на Световната купа по ски алпийски дисциплини - 45 години след Петър Попангелов.
Тервел и Малена Замфирови се превърнаха във фактор в световния сноуборд.
Никола Цолов направи огромен пробив и вдигна нивото от Формула 3 към Формула 2!
Иван Иванов и Александър Василев мачкаха по тенис кортовете и станаха най-добрите при подрастващите.
Гласуването за Спортист номер 1 на България за 2025 г. приключи. Очаква се в близките дни да бъдат публикувани кои са в топ 10.
В класацията гласуват журналисти, но... Глас народен - глас Божи!
Ние се допитахме до известни личности от всякакви сфери и всякакъв калибър - от Даниел Бачорски, през Филип Буков, Ивка Бейби, Радо Шишарката, Развигор Попов, Славчо Тошев, до Милко Калайджиев, Ненчо Илчев и дори знакови лица от нашия нюзрум.
Техните фаворити ще ви изненадат!
В студиото ще приветстваме и един от най-добрите кикбоксьори в света - Стоян Копривленски.
Той ще ни разкаже за годината си и за битките в Япония!
