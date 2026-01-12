Спортен нюзрум, еп. 100: Кой трябва да е номер 1?

За много години! Много здраве, много щастие и много спортни успехи, които да ни правят все така объркани и колебаещи се, когато дойде време за класациите за годината.

Навръх юбилейният ни епизод въпросът е актуалният - Кой наш спортист трябва да бъде номер 1 за последните 12 месеца?

Фаворитите

През 2025 г. наистина бяхме свидетели на много успехи.

Сред тях е сребърният медал на мъжкия национален отбор по волейбол от световното първенство във Филипините. Лидери на тима бяха двамата братя Николови - Александър и Симеон, както и капитанът Алекс Грозданов.

Снимка: FIVB

Карлос Насар продължи да доминира на подиума във вдигането на тежестите, като добави още по една световна и европейска титла.

Алберт Попов се качи на подиума на Световната купа по ски алпийски дисциплини - 45 години след Петър Попангелов.

Тервел и Малена Замфирови се превърнаха във фактор в световния сноуборд.

Никола Цолов направи огромен пробив и вдигна нивото от Формула 3 към Формула 2!

Снимка: Lap.bg

Иван Иванов и Александър Василев мачкаха по тенис кортовете и станаха най-добрите при подрастващите.

Кой?

Гласуването за Спортист номер 1 на България за 2025 г. приключи. Очаква се в близките дни да бъдат публикувани кои са в топ 10.

В класацията гласуват журналисти, но... Глас народен - глас Божи!

Снимка: Getty Images

Ние се допитахме до известни личности от всякакви сфери и всякакъв калибър - от Даниел Бачорски, през Филип Буков, Ивка Бейби, Радо Шишарката, Развигор Попов, Славчо Тошев, до Милко Калайджиев, Ненчо Илчев и дори знакови лица от нашия нюзрум.

Техните фаворити ще ви изненадат!

Специален гост

В студиото ще приветстваме и един от най-добрите кикбоксьори в света - Стоян Копривленски.

Той ще ни разкаже за годината си и за битките в Япония!

