bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Спортен нюзрум, еп. 100: Кой трябва да е номер 1?

Отваряме дискусията за Спортист на годината с най-странното социологическо проучване

Спортен нюзрум, еп. 100: Кой трябва да е номер 1?

За много години! Много здраве, много щастие и много спортни успехи, които да ни правят все така объркани и колебаещи се, когато дойде време за класациите за годината. 

Навръх юбилейният ни епизод въпросът е актуалният - Кой наш спортист трябва да бъде номер 1 за последните 12 месеца?

Фаворитите

През 2025 г. наистина бяхме свидетели на много успехи

Сред тях е сребърният медал на мъжкия национален отбор по волейбол от световното първенство във Филипините. Лидери на тима бяха двамата братя Николови - Александър и Симеон, както и капитанът Алекс Грозданов

Снимка: FIVB

Карлос Насар продължи да доминира на подиума във вдигането на тежестите, като добави още по една световна и европейска титла. 

Алберт Попов се качи на подиума на Световната купа по ски алпийски дисциплини - 45 години след Петър Попангелов. 

Тервел и Малена Замфирови се превърнаха във фактор в световния сноуборд.

Никола Цолов направи огромен пробив и вдигна нивото от Формула 3 към Формула 2!

Снимка: Lap.bg

Иван Иванов и Александър Василев мачкаха по тенис кортовете и станаха най-добрите при подрастващите. 

Кой?

Гласуването за Спортист номер 1 на България за 2025 г. приключи. Очаква се в близките дни да бъдат публикувани кои са в топ 10. 

В класацията гласуват журналисти, но... Глас народен - глас Божи! 

Снимка: Getty Images

Ние се допитахме до известни личности от всякакви сфери и всякакъв калибър - от Даниел Бачорски, през Филип Буков, Ивка Бейби, Радо Шишарката, Развигор Попов, Славчо Тошев, до Милко Калайджиев, Ненчо Илчев и дори знакови лица от нашия нюзрум. 

Техните фаворити ще ви изненадат! 

Специален гост

В студиото ще приветстваме и един от най-добрите кикбоксьори в света - Стоян Копривленски

Снимка: Миряна Мирочник

Той ще ни разкаже за годината си и за битките в Япония! 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

алберт попов анкета Александър Николов спортист на годината стоян копривленски Карлос Насар Никола Цолов тервел замфиров Спортен нюзрум

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)

Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)
Няма мърдане: Сабаленка поиска годежен пръстен пред хиляди! (ВИДЕО)

Няма мърдане: Сабаленка поиска годежен пръстен пред хиляди! (ВИДЕО)
Скандал в Северна Македония: Най-добрите им съдии изхвърлени от европейското!

Скандал в Северна Македония: Най-добрите им съдии изхвърлени от европейското!
Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)

Зрелище в Джеда! Барселона надстреля Реал Мадрид (ВИДЕО)
Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)

Бивш вратар на Лудогорец нашамари съотборници (ВИДЕО)

Последни новини

Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)

Николов пред bTV за скандала: Говорих по адрес на един човек (ВИДЕО)
Няма мърдане: Сабаленка поиска годежен пръстен пред хиляди! (ВИДЕО)

Няма мърдане: Сабаленка поиска годежен пръстен пред хиляди! (ВИДЕО)
Скандал в Северна Македония: Най-добрите им съдии изхвърлени от европейското!

Скандал в Северна Македония: Най-добрите им съдии изхвърлени от европейското!
Алекс Николов се разкая за острите думи срещу Лубе (ВИДЕО)

Алекс Николов се разкая за острите думи срещу Лубе (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV