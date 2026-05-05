Спортистите на Мет Гала: Рокля от сапунени мехури и Линдзи Вон на крака

Годишният бал в музея "Метрополитън" в Ню Йорк, известен като Мет Гала, и тази година не разочарова.

Събитието е благотворително и събира редица известни личности, които трябва да спазват определен дрескод, а световните дизайнери надминават себе си, изработвайки атрактивни тоалети.

Този път темата бе "Модата е изкуство", а привилегия да минат по стълбите на музея и да поговорят за кратко с главния редактор на "Вог" - Ана Уинтор, имаха и редица спортисти.

Рокля от сапунени мехури

Трикратната олимпийска шампионка във фрийстайл ските Айлин Гу остави представителите на медиите без думи, тъй като се появи в рокля, която... бълва сапунени мехури!

Идеята е на дизайнерката Ирис ван Херпен. Тя е изработена от повече от 15 000 стъклени сферички и тежи повече от 30 килограма.

Линдзи Вон на крака

Само 3 месеца след като претърпя ужасяващо падане по време на олимпийските игри в Милано/Кортина, а след това премина през редица операции и продължава да се подлага на тежко възстановяване, Линдзи Вон се появи на събитието.

Пристигането на скиорката се очакваше с голямо нетърпение, като тя изуми света, придвижвайки се без помощни средства.

Тя бе придружена от д-р Том Хакет, който е до нея от първите дни на възстановяването, а роклята ѝ беше зашеметяваща. "Отне им около 4000 часа, за да я изработят", обясни Вон.

Огърлицата на Винъс Уилямс

Тенисистката бе една от най-добре облечените на събитието и отличена за това от редица модни издания.

Тя се появи с черна рокля и в компанията на съпруга си Андреа Прети. Акцент бе огърлицата ѝ - произведение на изкуството от кристали, което е вдъхновено от нейн образ в картина на Робърт Пруит от 2022 г.

Серина като богиня

Сестрата на Винъс - Серина, се появи на гала вечерта като истинска богиня.

Най-голямо внимание предизвикаха асиметричните ѝ сандали.

"Анатомията" на Наоми Осака

Още една тенисистка събра погледите пред музея "Метрополитън". Наоми Осака избра атрактивен тоалет с връхна дреха в бяло и изцяло червена рокля.

Тя е вдъхновена от... анатомията на човека.

Алиша Лиу в червено

Олимпийската шампионка във фигурното пързаляне Алиша Лиу заложи също на червено.

Роклята ѝ е "Луи Витон".

Баскетболистките

Най-атрактивна от дамите с оранжева топка в ръка бе Ажа Уилсън. Центърът на Лос Анджелис Айсис блестеше в златно, с атрактивни бижута и дълъг маникюр.

Колежката ѝ Пейдж Бъкърс от Далас Уингс заложи на костюм, вдъхновен от изобразителното изкуство.

Ейнджъл Рийс от Атланта Дрийм беше вдъхновена от модата през 18-и век.