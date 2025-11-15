bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Стоян Копривленски: Боли… и да, яд ме е (ВИДЕО)

Загубите не са му чужди, нито на ринга, нито в живота

"Боли… и да, яд ме е". Това каза Стоян Копривленски, секунди след края на полуфиналната битка в Токио. В очите му все още имаше непримиримост, а в гласа му разочарование.

Дадох всичко, което имам. И още малко“, рече той, поглеждайки към ринга, на който се обърна всичко само за миг. А после добави тихо, но категорично: Това е големият спорт.“

"Има го яда, разбира се. Подготвях се зверски за целия турнир и знам, че можех да спечеля мача. Загубих буквално заради един удар падна в най-точния момент за него. Противникът ми има голямо сърце, би се докрай, знаех това. Знаех и че не трябва да изпускам нито секунда концентрация… но се случва. В големия спорт е така два напълно подготвени бойци и една грешка може да реши всичко", каза пред камерата на bTV бургазлията.

Кръв на ринга и стратегия

"Може би точно това трябваше да направя. Имах два момента в първия и във втория рунд когато го разклатих. Там трябваше да натисна по-сериозно, с по-тежки удари и по-високо темпо, да го довърша. Не го направих.

Снимка: Миряна Мирочник
Може би трябваше да поема риска мачът можеше да приключи по-рано и в моя полза.

Но това са уроците. Понякога най-болезнените са най-ценните

Загубите не са ми чужди, нито на ринга, нито в живота... Най-важното е да не се ровиш прекалено в миналото. Продължаваш напред, гледаш къде си сбъркал, анализираш и работиш. Само така растеш. Ако се оставиш да те преследват грешките, ще копаеш все по-надолу. По-добре е да видиш ясно къде да се поправиш и да го направиш", завърши Стоян, знаейки, че България се гордее с него.

 
стоян копривленski К1

