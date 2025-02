Стрелба помрачи шампионския парад на Ийгълс (ВИДЕО)

Ужас във Филаделфия! Стрелба помрачи шампионския парад на Ийгълс след Super Bowl. Изстрелите са проехтели малко след 14:30 ч. местно време вчера близо до блок 2300 на Бенджамин Франклин Паркуей, съобщават от щатската полиция.

Ранени са две жени, които са били сред десетките хиляди фенове, събрали се да чуят речите на отбора, на губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро, кмета на Филаделфия Черел Паркър и други.

A man is in custody after a shooting at Friday's parade celebrating the Eagles' Super Bowl victory, Philadelphia police said. Two women hurt in the shooting are still hospitalized in stable condition. https://t.co/KRvlsfK6ZW