bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Световен шампион мъртъв на 35!

Полицията разследва

Световен шампион мъртъв на 35!

Световният спорт днес загуби една от ярките си звезди. Унгарецът Миклош Дудаш, световен шампион по каяк, беше намерен мъртъв на 35-годишна възраст. Новината беше потвърдена от източник, близък до семейството му.

Полицията е извършила разследване в дома на Дудаш по-рано днес, като целият жилищен блок е бил блокиран, а достъпът на външни лица строго забранен. В официалното съобщение на властите се казва:

На 5 януари 2026 г., около 11:22 ч., мъж е намерен мъртъв в апартамент в 18-ти район. Не са открити следи от престъпление, а обстоятелствата се разследват в рамките на административното производство.“

Като спортист, Миклош остави следа, която ще се помни завинаги. През 2014 г. той достигна върха на кариерата си, когато спечели злато на световно първенство (К-1 4х200 м) през 2014 г. От планетарни надпревари има още два бронзови медала (К-1 4х200 м; К-4 500 м), а от европейското сребро (К-1 500 м) и бронз (К-4 500 м). По-късно стана шампион и на Европейските игри (Н-1 200 м), макар медалът му да беше отнет след положителна допинг проба.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

полиция разследване световно първенство Унгария блок европейско първенство шампион канукаяк Миклош Дудаш административно производство

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

FIFA призна Димитър Пенев за икона

FIFA призна Димитър Пенев за икона
Любослав Пенев: Сбогом, чичо!

Любослав Пенев: Сбогом, чичо!
Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)

Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)
Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Последни новини

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)
Любослав Пенев: Сбогом, чичо!

Любослав Пенев: Сбогом, чичо!
Пловдив ще гори, но Григор няма да е там

Пловдив ще гори, но Григор няма да е там
88% ефективност! Симеон Николов качи Локомотив на върха в Русия

88% ефективност! Симеон Николов качи Локомотив на върха в Русия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV