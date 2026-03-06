bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никола Цолов изтърва на косъм полпозишън в Мелбърн

Българинът ще стартира пети

"Българският лъв" Никола Цолов бе на път да сътвори сензация още в първия си старт в новия сезон на Формула 2. 

Пилотът на Кампос Рейсинг и единствен българин в една от най-бързите и атрактивни автомобилни надпревари, можеше да си спечели полпозишън - първа позиция за старт, на предстоящото първо същинско състезание за 2026 г. в Австралия. 

В крайна сметка той ще стартира пети в надпреварата и шести в спринта, който предстои в ранните часове на съботния ден (7 март).

Водач

Цолов показа страхотно каране и рефлекси на пистата. Той водеше почти до края, като в последните бързи обиколки начело излезе Дино Беганович с 1.28,695 минути.

Два инцидента спираха квалификацията за кратко, но те не попречиха на доброто представяне на българина. 

Той завърши с време 1.29,123 минути, което му отрежда пета стартова позиция за същинската надпревара и шеста в спринта утре сутрин. 

Изкачване

Цолов влезе в полезрението на Формула 2 още през миналия сезон, когато се представи страхотно във Формула 3. 

През 2025 г. той стана втори при пилотите от Формула 3 с две победи през сезона - в Бахрейн и Монако. В края на кампанията получи възможност да премине във Формула 2 в тима на Кампос Рейсинг. Още в дебюта си той завърши трети в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

Снимка: Lap.bg

19-годишният българин е пети в класацията за Спортист номер 1 на България за 2025 г.

