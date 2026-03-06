Стопяване на ледовете: В борбата искат да говорят с Милов, Новиков и ЦСКА

Има ли затопляне в отношенията между ръководството на Българската федерация по борба, Кирил Милов, Семен Новиков и останалите борци на ЦСКА?

Два дни след протеста на недоволните от управлението на Станка Златева клубове и спортисти, изглежда, че от централата подават ръка за помирение.

От там поканиха на разговори именно олимпийският шампион от Париж Семен Новиков, двукратният европейски шампион Кирил Милов и колегите им от "червения" клуб.

Поканата

"Уважаеми г-н Новиков,

Уважаеми г-н Милов,

Уважаеми национални състезатели от СК по борба ЦСКА,



Запознахме се с изразената от Вас на 4 март 2026 г. пред медиите позиция и заявеното желание за диалог с ръководството на Българската федерация по борба относно подготовката и участието на елитните български състезатели в националните отбори.

Снимка: Lap.bg





Българската федерация по борба винаги е била отворена за разговор по всички въпроси, свързани с развитието на нашия спорт и условията за подготовка на националните състезатели. В този дух Ви отправяме покана за среща в централата на федерацията в удобно за Вас време, на която спокойно и професионално да бъдат обсъдени всички поставени от Вас теми.



Ръководството на федерацията се отнася с уважение към труда, усилията и постиженията на всеки български състезател, който със своето представяне защитава авторитета и традициите на българската борба на олимпийски игри, световни и европейски първенства. Именно затова сме убедени, че решенията, свързани с тяхната подготовка и състезателна реализация, следва да бъдат търсени чрез пряк диалог и институционален разговор.



Убедени сме, че въпросите, свързани с бъдещето на българските национални състезатели, заслужават да бъдат обсъждани в професионален и конструктивен формат, а не чрез публични противопоставяния. Вярваме, че най-добрите решения за българската борба се намират около масата за разговори.



До момента представители на федерацията нееднократно са изразявали готовност за подобни срещи и обсъждания. Нашето разбиране винаги е било, че интересът на състезателите и развитието на българската борба трябва да стоят над всички останали съображения.



Същевременно сме убедени, че устойчивото развитие на спорта изисква всички участници в него – федерация, клубове и състезатели – да действат в рамките на установените правила и в дух на взаимно уважение, така че българската борба да остане обединена около своята основна цел – успехите на българските състезатели на международния тепих. Надяваме се, че в името на бъдещето на българската борба ще приемете поканата ни за среща и ще продължим разговора в конструктивна и отговорна атмосфера", пишат от федерацията.

Разривът

Напрежението във федерацията по борба се породи преди година, когато начело на централата застана Станка Златева.

Снимка: Lap.bg

Петкратната световна и шесткратна европейска шампионка зае президентския пост с обещание да се залага повече на родени в България борци за сметка на натурализираните. Това доведе до отпор от страна на борците на ЦСКА, сред които е и Новиков.

Той и колегите му от клуба отказаха да тренират централизирано и не участват на международни турнири.

На 4 март бе организиран протест срещу управлението на Златева.