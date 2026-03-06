Дръж се, Малена! Ето какви са травмите на сноубордистката! (ВИДЕО)

Българският талант в сноуборда - 16-годишната Малена Замфирова, ще претърпи важна операция днес, 6 март.

Тя пострада тежко преди дни, на 3 март, след като бе пометена на пистата в Плани, Чехия от скиор, който по първоначална информация е употребил алкохол.

Малена е била ударена в гръб, а след инцидента е откарана в болница от медицински хеликоптер, където са предприели няколко спешни интервенции.

Какви са травмите?

Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, потвърдиха за bTV запознати със състоянието ѝ.

Днес, 6 март, ѝ предстои най-важната и тежка операция в Грац, Австрия, където беше прехвърлена след като първоначално получи спешна помощ и стабилизиране в Университетската болница в Храдец Кралове, Чехия.

16-годишната българка е в добри ръце, като клиниката в австрийския град се счита за една от най-добрите в света, що се отнася до подобни травми.

Разследване

Чешките служби вече разследват случая.

Мъжът, с когото се е сблъскала, е бил под въздействието на алкохол и също е пострадал. Той е получил наранявания в областта на гърдите, гърба и корема, но състоянието му не е животозастрашаващо.

В момента на сблъсъка Замфирова не е провеждала тренировка, а е била на разходка на пистата заедно със своя екип.

На виновника за ситуация може да бъде наложена присъда до две години лишаване от свобода!