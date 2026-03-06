bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дръж се, Малена! Ето какви са травмите на сноубордистката! (ВИДЕО)

Днес ѝ предстои важна операция!

Българският талант в сноуборда - 16-годишната Малена Замфирова, ще претърпи важна операция днес, 6 март. 

Тя пострада тежко преди дни, на 3 март, след като бе пометена на пистата в Плани, Чехия от скиор, който по първоначална информация е употребил алкохол. 

Малена е била ударена в гръб, а след инцидента е откарана в болница от медицински хеликоптер, където са предприели няколко спешни интервенции. 

Какви са травмите?

Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото, потвърдиха за bTV запознати със състоянието ѝ. 

Днес, 6 март, ѝ предстои най-важната и тежка операция в Грац, Австрия, където беше прехвърлена след като първоначално получи спешна помощ и стабилизиране в Университетската болница в Храдец Кралове, Чехия. 

Снимка: bgnes

16-годишната българка е в добри ръце, като клиниката в австрийския град се счита за една от най-добрите в света, що се отнася до подобни травми. 

Разследване

Чешките служби вече разследват случая. 

Мъжът, с когото се е сблъскала, е бил под въздействието на алкохол и също е пострадал. Той е получил наранявания в областта на гърдите, гърба и корема, но състоянието му не е животозастрашаващо.

В момента на сблъсъка Замфирова не е провеждала тренировка, а е била на разходка на пистата заедно със своя екип

На виновника за ситуация може да бъде наложена присъда до две години лишаване от свобода

