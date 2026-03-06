Невъзможно! Линдзи Вон е във фитнеса месец след кошмарното падане! (ВИДЕО)

Линдзи Вон е изумителна и в това няма съмнение! Но да се върнеш във фитнеса, при това само месец, след като си претърпял кошмарно падане по пътя към най-съкровената си мечта и кракът ти е бил буквално спасен от лекарите... Това го може само тя!

В социалните мрежи Вон публикува видео, на което се вижда, че... тренира.

Със сигурност доста по-предпазливо и без да бърза да е във форма за поредния старт, но с посланието, което винаги е отправяла към света - всичко е възможно!

Бавно, но упорито

Вон претърпя ужасяващо падане по време на спускането на олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари. 41-годишната шампионка от Ванкувър 2010 направи пето появяване на най-авторитетния спортен форум, като желанието ѝ беше да спечели втора титла, но... съдбата и една от вратите, която закачи с ръка още в началото на трасето, имаха друг план.

Линдзи падна зловещо, наложи се да бъде превозена с медицински хеликоптер, да ѝ направят няколко операции в Италия, а след това и в САЩ. Легендарната скиорка кара със скъсана кръстна връзка, а при падането счупи левия си крак тежко.

И въпреки това тя отново е във фитнеса:

"Със сигурност ситуацията е тежка, но съм благодарна и... все още работя усилено. Единствената ми цел е да съм здрава! Ден за ден!", пише тя.

Доза сила и позитивизъм от голям шампион, от която имаме нужда всеки ден.

Трагедиите

Линдзи със сигурност е изгубила доста от мускулите си заради дългия период с операции и възстановяване.

Тя обаче може да разчита на опита, който никак не е малък! Това не е първата ѝ тежка контузия.

През 2019 г. тя сложи край на кариерата си, но се завърна на пистата през ноември 2024 г. - седем месеца след като ѝ беше поставена изкуствена коленна става.

За жалост, трагедията рядко удря веднъж. В деня, в който Вон падна на Игрите, почина и любимото ѝ куче Лео.