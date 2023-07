"Той е пълен идиот"

Войната по високите етажи на бокса продължава! Сприхавият Джон Фюри - баща на Тайсън Фюри, за пореден не спести нищо на конкуренцията.

Той нарече промоутъра Еди Хърн "пълен идиот". Причината за коментара му е критиката, която агентът на Антъни Джошуа отправи към семейство Фюри. Хърн определи като "цирк" решението на Циганския крал да се изправи срещу звездата от UFC Франсис Нгану в шоу мач вместо да приеме двубой срещу Джошуа или действащия световен шампион в тежката категория - Олександър Усик.

Francis Ngannou talks Eddie Hearn and says his fight with Tyson Fury is a real fight and will go on their pro records.#TheMMAHour pic.twitter.com/l49Sx9IT9p