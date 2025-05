Тръмп за транссексуални при жените: Няма да го търпим повече!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви твърдата си позиция относно участието на транссексуални в женския спорт. Той обра овациите по време на церемония по дипломиране в Университета на Алабама в Таскалуса.

През февруари Тръмп подписа указ, с който забрани участието на транссексуални в дамски дисциплини. Същевременно републиканецът заплаши, че ще спре федералното финансирането на учебни заведения, които не спазват заповедта.

"Винаги ще защитавам женския спорт. Казват, че това е въпрос 80:20. Не – това е 97:3. Мъже няма да се състезават в женски спорт. Казах го и го затвърдих. Въпросът е приключен."

Donald Trump Sparks Uproar at Alabama Commencement with Mockery of Trans Athletes:



"As long as I'm President, we will always protect women’s sports. Men will NOT play in women's sports." pic.twitter.com/ekPfkpyh47