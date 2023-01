Украйна обвини МОК в лицемерие

Украйна отправи сериозни обвинения срещу Международния олимпийски комитет. Причината за това е, че МОК обмисля да позволи участието на руските спортисти да се състезават под неутрален флаг на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

Михайло Подоляк, който е съветник на украинския президент Володимир Зеленски, нарече МОК пропагандатор на войната. Подоляк направи това в личния си профил в Twitter.

#IOC is a promoter of war, murder & destruction. The IOC watches with pleasure RF destroying & then offers a platform to promote genocide & encourages their further killings.

Obviously ru-money that buys Olympic hypocrisy doesn’t have a smell of blood. Right, Mr. #Bach?