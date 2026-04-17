Ватерполист се оплака от сексуален тормоз. Съотборници го налагали с камшик

Тежък скандал разтърси водната топка в САЩ.

Едно от най-елитните частни училища в Калифорния - "Харвард Уестлейк", е изправено пред съда, след като ватерполист от тима се оплака от дългогодишен сексуален и расов тормоз от страна на съотборник.

Детайлите по делото разкриват, че става дума за Лука ван дер Вуд - син на Томас „Басти“ Ван Дер Вуд, който е известен холивудски асистент-режисьор.

Тормозът

Жалбата е подадена от Ейдън Ромен, който е бил в един отбор с Лука.

Той твърди, че от 2022 г. до януари 2024 г. обвиняемият му е оказвал тормоз, в това число опипване на генеталиите без негово разрешение под душовете и в съблекалнята.

Ромен се оплаква още от обиди на расова основа.

Най-скандалното е, че той твърди, че е сигнализирал треньора и директора на училището, които не са предприели нищо по въпроса, като дори го отстранили от тима за четири мача.

Допълнително напрежение внася факта, че Лука вече е бил обвиняем за сексуално посегателство срещу непълнолетно лице в предишното си училище. Родителите на Ромен твърдят в иска си, че от "Харвард Уестлейк" са прикрили случая, по който той се е признал за виновен и е постигнал извънсъдебно споразумение.

Жертвата твърди, че е била бита с камшик, за да се "пресъздаде робството". Той отправя обвинения и към други негови съотборници, като разказва за непозволени прониквания по време на тренировки във водата.

Позицията на обвиняемия

Лука ван дер Вуд отрича обвиненията. Той е смятан за един от най-талантливите млади ватерполисти и дори за олимпийска надежда.

Той е арестуван в кампуса на училището и до момента му е забранено да влиза на територията. От училището, чиято годишна такса за посещение е близо 60 000 долара, заявиха, че са предприели всички мерки по сигнала за тормоз и съдействат по случая на полицията.