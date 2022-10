Във Формула 1: Себастиан Фетел сменя каската си в памет на Дитрих Матешиц

В Гран при на Мексико пилотът на "Астън Мартин" ще почете починалия миналата седмица основател на "Ред Бул" Дитрих Матешиц със специална каска, боядисана в цветовете на кутийката на енергийната напитка. Под фирменото лого има и надпис Danke Didi! („Благодаря ти, Диди“).

С подобен дизайн на каската германецът караше и когато се присъедини към състезателната програма на Red Bull за картинг.

„Дитрих Матешиц беше пионер и легенда не само за Red Bull Racing, но и за целия ни спорт. Като посвещение и знак на уважение, Себастиан Фетел ще се върне към оригиналния и емблематичен дизайн на каската този състезателен уикенд. От целия персонал на Астън Мартин: Благодаря ти, Диди“, написа английският екип в социалните мрежи.

